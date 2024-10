Versatile e senza tempo, la giacca in cammello Olimpia di Max Mara è uno dei capi di abbigliamento più glam della nota casa di moda italiana.

I capi di abbigliamento di Max Mara sono emblema di raffinatezza ed eleganza nel mondo della moda. Da sempre, la nota casa di moda italiana è sinonimo di qualità e lo dimostra, ancora una volta, con la sua giacca in cammello.

Simbolo di stile senza tempo, la giacca in cammello è pronta a conquistare i guardaroba delle donne, diventando un must-have per chiunque sogni di unire classe e comfort. Scopriamo insieme la nuova giacca Olimpia, ovvero la giacca in cammello di Max Mara.

Giacca Olimpia, la giacca in cammello di Max Mara

Realizzata con cura per i dettagli, la giacca Olimpia di Max Mara è una giacca in cammello che si distingue per il suo stile e la sua versatilità, adattandosi facilmente a tutte le occasioni: da quella casual alla più formale. Creare dei capi che siano senza tempo non è una cosa facile, eppure Max Mara sembra riuscirci alla perfezione. La giacca Olimpia è realizzata in doppiopetto in leggero cammello e si distingue per una silhouette dritta, oversize e dalle ampie spalle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Max Mara (@maxmara)



Protagonista della campagna è la modella Bibi Breslin, fotografata da Oliver Hadlee Pearch per le strade di Londra. Il nome di questa giacca in cammello, Olimpia, è chiaramente ispirato alla mitologia greca: rafforza l’idea che ogni donna, un’eroina, sia straordinaria a prescindere da tutto. Insomma, uno dei capi eterni che vanno sempre bene. A unirsi ai festeggiamenti per la giacca Olimpia è stata anche Luisa Ranieri, che si è fatta ritrarre in un look estremamente raffinato.

Giacca color cammello donna: le altre scelte del brand

Al centro, per Max Mara, c’è sempre l’esaltazione della femminilità. Nel suo catalogo sono disponibili altri capi di abbigliamento in cammello, come il blazer doppiopetto in cammello, la giacca incrociata in cammello, il blazer monopetto in cammello e la giacca reversibile in cammello. La giacca reversibile in cammello è cucita a mano e caratterizzata da una linea dritta con maniche lunghe e colletto a camicia, oltre a chiusura frontale con bottoni a vista. Il blazer monopetto in cammello, dalla texture morbida, ha un taschino sul petto e tasche a toppa con chiusura con bottoni in metallo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luisa Ranieri (@luisaranieriofficial)



Bellissimo anche il blazer doppiopetto in cammello con collo rever a lancia, maniche lunghe con spacco e bottoni sui polsi, oltre alla chiusura con bottoni a vista. Infine, c’è la giacca incrociata in cammello con collo a rever ampio, maniche lunghe stile kimono e tasche sul davanti: la chiusura è asimmetrica e va annodata sul fianco sinistro. Tanti anche i cappotti Max Mara per l’autunno.