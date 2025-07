Gabriele Corsi fuori da Domenica In: la reazione da applausi del conduttore

La difficile genesi dell’edizione numero cinquanta di Domenica in si arricchisce di un nuovo e pressoché ufficiale capitolo. E adesso cosa è lecito attendersi?

Nelle intenzioni di Viale Mazzini avrebbe dovuto rappresentare uno degli eventi televisivi più importanti della stagione 2025-2026 poiché non capita tutti gli anni di celebrare il cinquantenario di una trasmissione che ha cambiato la televisione italiana.

In quell’ormai lontano ottobre del 1976 il volto di Corrado, con la prima puntata di Domenica in, ha inaugurato un’idea nuova di televisione che, come la Settimana Enigmistica, può vantare numerosi tentativi di imitazione. L’edizione numero cinquanta dovrà onorare al meglio il contenitore storico di Rai1 ma le premesse non paiono le migliori.

Il progetto su carta parlava di una Mara Venier padrona di casa con al suo fianco altri due volti noti che avrebbero dovuto assicurare novità e brio all’interno del programma. Nek e Gabriele Corsi i profili scelti per affiancare la conduttrice veneziana. Del cantante di Sassuolo si sono perse le tracce quasi subito dopo la prima ondata di indiscrezioni ed ora le ultime novità riguardano Gabriele Corsi.

Mara Venier unico volto di Domenica in?

“La decisione è stata presa, di comune accordo, a seguito di alcune valutazioni che hanno reso “Domenica In” incompatibile con altri progetti dell’artista“, questa la nota dell’ufficio stampa della Rai. Si deve ripartire da qui Le insistenti voci degli ultimi giorni hanno trovato ‘ufficiale’ conferma nelle parole contenute nella nota di Viale Mazzini.

Si è parlato quindi di incompatibilità tra i diversi progetti che avrebbero visto l’autore e conduttore romano come protagonista. Non la pensa così Mara Venier che ha condiviso su Instagram un estratto di un articolo di LaPresse nel quale si leggono i presunti veri motivi che avrebbero spinto Gabriele Corsi a rinunciare alla trasmissione:

“Non ci sarebbe stata alcuna ‘incompatibilità’ tra Domenica In e gli altri progetti di Gabriele Corsi. LaPresse smentisce la versione diffusa dalla Rai spiegando che il dietrofront del conduttore sarebbe stato dettato da ragioni economiche legate al cachet. Da qui la scelta di rinunciare alla conduzione del contenitore domenicale guidato da Mara Venier”.

Mara Venier che abbraccia una tesi in netta antitesi alla nota emessa dalla Rai riguardo il mancato ingresso di Gabriele Corsi nel cast di Domenica in è il segno più tangibile di come la vicenda legata allo storico contenitore della reta ammiraglia della televisione pubblica sia ben lungi dalla soluzione.

La reazione di Gabriele Corsi alla vicenda che lo ha visto protagonista è, invece, solo da applausi. Il suo volto sorridente in palestra, immortalato dalle immagini postate sui suoi canali social, rappresentano la risposta migliore. Al momento Mara Venier rappresenta, ancora una volta, il volto, unico e solo, della domenica pomeriggio Rai.