Frittura perfetta, saporita e leggera? Segui questi consigli, lascerai tutti senza parole

Se vuoi la frittura perfetta questi errori sono da evitare, ti rovinano il piatto, ti svelo i consigli dello chef su come friggere.

Friggere bene non è difficile, ma ci sono degli errori che possono rovinare il risultato finale, rendendo il piatto pesante e unto. Per ottenere una frittura perfetta, croccante e leggera, è fondamentale seguire alcune regole e accorgimenti, dalla scelta dell’olio alla temperatura giusta, passando per le pentole adatte e i trucchi per friggere senza schizzi.

In questo articolo, scopriremo insieme come evitare gli errori più comuni e come seguire i consigli dello chef per una frittura da ristorante stellato. Se seguirai i miei consigli avrai un risultato davvero straordinario, continua a leggere!

Quale pentola o padella usare per friggere

Il primo errore da evitare riguarda la scelta della pentola o della padella. Utilizzare padelle con bordi troppo bassi può causare schizzi e non permette di immergere completamente il cibo nell’olio, elemento essenziale per una frittura leggera e uniforme. L’olio deve essere abbondante e la pentola scelta deve avere i bordi alti. Un’ottima scelta è il wok, che grazie alla sua forma consente di usare meno olio e ottenere comunque un risultato eccellente. Ricordate, una buona frittura inizia dalla scelta degli strumenti giusti.

La scelta dell’olio è cruciale per una frittura perfetta. Non tutti gli oli sono adatti alla frittura: quelli con un punto di fumo basso, che diventano tossici a basse temperature, sono da evitare. Gli oli adatti alla frittura sono l’olio di girasole raffinato, l’olio di soia e l’olio di mais.

Tuttavia, l’olio di oliva (non extravergine) è considerato il migliore per la sua alta resistenza al calore (punto di fumo 210-240 gradi), ideale per ottenere cibi croccanti e non unti. È importante anche usare la giusta quantità di olio e friggere pochi pezzi per volta per mantenere costante la temperatura dell’olio.

Un altro aspetto fondamentale è sapere quando l’olio ha raggiunto la temperatura ideale per iniziare a friggere. Un trucco semplice è quello di immergere un pezzetto di mollica di pane o una rondella di carota nell’olio: se si formano bollicine e sale in superficie sfrigolando, l’olio è pronto. È importante anche asciugare bene gli ingredienti prima di immergerli nell’olio per evitare schizzi e per ottenere una frittura croccante e non unta. Infine, per una frittura perfetta, è consigliabile disporre i fritti su carta assorbente per eliminare l’unto in eccesso.

Seguendo questi consigli e prestando attenzione ai dettagli, potrete ottenere una frittura perfetta, capace di esaltare il sapore dei cibi senza appesantirli. Ricordate che la frittura non è solo una tecnica di cottura, ma un’arte che richiede precisione e cura per ottenere risultati eccellenti.