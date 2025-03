Chi ama la frangia può ottenerla, facilmente, anche a casa con un po’ di pratica e qualche trucco. I tipi di frangia da provare sono diversi e tutti facili da realizzare.

Avere una frangia perfetta può sembrare difficile, eppure è più facile di quanto si possa pensare. Ci sono alcuni trucchi per poter ottenere una frangia deliziosa, semplicemente lavorandoci a casa. Come detto, grazie a pochi e facili passaggi, è possibile ottenere un look straordinario.

Ma come fare? Scopriamo insieme come fare la frangia con il fai-da-te a casa e qual è il trucco segreto che devi provare. Questo consente, ovviamente, di risparmiare tempo e soldi.

Come fare la frangia a tendina o dritta con il fai-da-te

La frangia dritta e la frangia a tendina sono tra le più amate, oltre che facili da realizzare a casa armandosi di un po’ di pazienza. La frangia a tendina è, ad esempio, caratterizzata da alcune ciocche che sfumano verso i lati del viso, creando un look più naturale. Basta partire dal centro della fronte, prendendo una sezione di capelli e tagliandola a un’altezza appena sopra le sopracciglia. Ovviamente, cerca di fare attenzione ad agire con le forbici mantenendole perpendicolari, per evitare un taglio che risulti irregolare. I lati dovranno, poi, essere sfumati verso le tempie.

Per una frangia dritta e netta, il processo è abbastanza simile, ma occorre mantenere un taglio più uniforme. Procedi prendendo una sezione centrale più ampia e taglia in modo netto alla lunghezza voluta, con le forbici in orizzontale. Ovviamente, non dimenticare di pettinare i capelli durante il taglio così da ottenere un risultato perfetto.

Riccia, liscia o laterale: come fare per ottenerla

Riccia, liscia o laterale sono delle varianti che possono essere realizzate a casa. Se hai i capelli ricci, ad esempio, il segreto è nel taglio durante la fase di asciugatura dei capelli. Per cominciare, lava i capelli applicando un prodotto anticrespo. Quando i capelli sono ancora bagnati, con un pettine a denti larghi opta per la forma che desideri. Quando asciutti, i capelli possono essere rifiniti.

In caso di capelli lisci, fare una frangia è ancora più semplice. Taglia la sezione di capelli che preferisci e ricorri alla piastra per lisciarla e renderla lucente e uniforme. Per quanto riguarda una frangia laterale, prendi una sezione più ampia sulla parte frontale e tagliala diagonalmente, sfumando per un effetto naturale. Sia che tu abbia, insomma, i capelli lisci, ricci, lunghi o corti, non importa. Con questi semplici passaggi, riuscirai a ottenere una bellissima frangia e un nuovo taglio di capelli da sfoggiare. Scopri anche a chi sta bene la frangia in base alla forma del viso e la frangia per chi ha la fronte bassa.