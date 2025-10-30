Francesca Fialdini e il messaggio a Bianca Guaccero: c’entra Giovanni Pernice e Ballando con le stelle

La concorrente di Ballando con le Stelle Francesca Fialdini ha un messaggio per Bianca Guaccero, compagna di Giovanni Pernice, suo maestro nel programma.

Nella nuova edizione di Ballando con le Stelle, sta regalando scintille e delle bellissime performance la conduttrice Francesca Fialdini. Ma il vero colpo di scena sarebbe un messaggio a Bianca Guaccero, vincitrice della scorsa edizione con l’allora suo maestro, Giovanni Pernice, poi diventato anche suo compagno.

La Fialdini quest’anno balla proprio con Pernice e a Bianca Guaccero ha voluto rivolgere un messaggio. Tra applausi, voti alti e sussurri di gelosia, lei rassicura tutti… o apre un nuovo capitolo?

Il messaggio di Francesca Fialdini a Bianca Guaccero

Pensavamo fosse solo una gara a suon di passi perfetti, e invece la pista di Ballando con le Stelle starebbe regalando anche un piccolo intrigo da manuale. La protagonista? Francesca Fialdini, una delle rivelazioni assolute del talent di Milly Carlucci: la giuria applaude, il pubblico tifa, e lei si racconta come raramente l’abbiamo vista, con quel “via l’aurea da maestrina perfettina” che gli stessi giudici hanno sottolineato.

Insomma, la Fialdini sorprende e incanta. Ma poi succede qualcosa che fa drizzare le antenne a tutti. A proposito di coppie che funzionano: la “coppia televisiva” formata da Fialdini e Giovanni Pernice sta volando alta sia nei giudizi tecnici che nel gradimento da casa. Eppure, proprio quando l’armonia sembra perfetta, dai giornali rimbalza un’eco niente male: si sarebbe parlato di “gelosie e tensioni nel dietro le quinte”. Solo chiacchiere? O un campanello che merita attenzione?

Qui arriva il plot twist. La stessa Fialdini, intervistata dal Corriere della Sera, avrebbe messo i puntini sulle i con un messaggio diretto a Bianca Guaccero, indicata come “compagna” del maestro di Ballando: «Bianca Guaccero è una delle colleghe a cui voglio più bene, può stare più che serena. E poi Giovanni Pernice è più piccolo di mio fratello». Una frase che sembra una carezza, con un dettaglio non casuale. Perché specificare l’età relativa? È un modo elegante per smontare i rumor? Un confine, un sorriso, un “tranquilla, qui non c’è storia”?

Intanto, sul fronte carriera-imprinting, la conduttrice di Rai1 gioca un’altra carta sorpresa: il suo mito televisivo non sarebbe la regina del varietà, ma la signora del prime time informativo. In soldoni: «Dirompente, ha rivoluzionato la figura della giornalista, dal modo di dare le notizie a quello di vestirsi. Ci ha insegnato che è possibile essere donne a modo nostro, senza restare relegate in un ruolo. È lei la mia Carrà.» Sì, parliamo di Lilli Gruber. La frase “da bambina sognavo Gruber, non Carrà” fa capire tutto: dietro il tulle e i lustrini della pista c’è una mente che guarda oltre, con ambizione e identità fortissime.