Le coppie sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, da quelle storiche come Luca Zingaretti e Luisa Ranieri alle soprese, come Diodato che ha sfilato mano nella mano con una bionda misteriosa.

La Festa del Cinema di Roma 2024 non è solo un’occasione per celebrare i grandi nomi del cinema, ma anche un red carpet che si trasforma in un vero e proprio palcoscenico dell’amore, e sono tante le coppie di celebrità che sfilano insieme, mostrando complicità e passione.

Sul red carpet di questa 19ma edizione sfilano coppie di attori, attrici, registi, personaggi del mondo della musica e della politica. Anche Diodato, artista molto schivo che di solito evita i fotografi, pare aver scelto proprio questa occasione per svelare la sua nuova relazione dopo la fine della storia con Levante e il gossip che lo vedeva vicino alla sua vocalist Greta Zuccoli, che si è rivelato una fake news.

Festa del Cinema di Roma 2024, le coppie più amate sul red carpet

Tra le coppie di attori più amate e fotografate ci sono senza dubbio Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, che hanno calcato il red carpet con la loro solita eleganza. Sposati dal 2012 e genitori di due figlie, Emma e Bianca, i due attori hanno mostrato ancora una volta il loro forte legame, mano nella mano, in abiti coordinati e sobri, che riflettono la loro complicità.

Luisa, in particolare, ha indossato un elegantissimo abito total black firmato Armani dalla profonda scollatura, rimanendo fedele al suo stile classico e sofisticato. La loro presenza ha incarnato alla perfezione l’unione tra il glamour e la quotidianità familiare, un mix che affascina sempre il pubblico.

Anche la leggenda del cinema Stefania Sandrelli è stata protagonista del red carpet, accompagnata dal compagno Giovanni Soldati. La loro presenza ha portato un tocco di classe e storia, ricordando quanto il cinema sia anche un universo fatto di affetti e legami che vanno oltre lo schermo.

La Sandrelli, icona del cinema italiano, e Soldati, regista e sceneggiatore, rappresentano un connubio di talento e amore che ha attraversato decenni.

Le coppie più longeve sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2024

La Festa del Cinema di Roma ha visto sfilare anche una delle coppie più longeve e rispettate del panorama cinematografico internazionale: Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo.

Lo scenografo e la decoratrice, entrambi pluripremiati con numerosi Oscar (in totale ne hanno vinti sei) sono una coppia non solo nella vita, ma anche nel lavoro, e la loro apparizione insieme è stata un tributo al loro straordinario percorso professionale e personale. Uniti dal 1976, hanno contribuito in modo significativo a molti dei film più iconici degli ultimi decenni.

Anche Gianni Letta, 89 anni, e la moglie Maddalena Marignetti hanno presenziato alla Festa del Cinema di Roma, dimostrando ancora una volta la loro affinità e la loro forte presenza nel panorama sociale italiano.

La coppia ha due figli: Giampaolo, amministratore delegato di Medusa Film, e Marina, che lavora nel cinema con altri ruoli.

Festa del Cinema di Roma, le coppie della politica

Un’altra coppia che ha fatto parlare di sé è quella formata da Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. I due si sono mostrati sereni e innamoratissimi sul tappeto rosso, lasciandosi andare a baci e gesti di tenerezza sotto i flash dei paparazzi. Giulio, in un elegante completo blu, ha accompagnato Maria Elena, che ha sfoggiato un lungo abito nero coperto di paillettes, perfetto per l’occasione.

Insieme da quattro anni, con la loro apparizione sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2024 due hanno consolidato il loro status di coppia glamour, attirando l’attenzione di fotografi e curiosi.

Un’altra coppia della politica vista alla Festa del Cinema di Roma 2024 è quella formata da Francesco Boccia e Nunzia De Girolamo. Il senatore e la sua compagna, ex politica e oggi conduttrice televisiva, hanno dimostrato come la classe e l’eleganza possano essere sfoggiate anche fuori dalle aule parlamentari. La loro affinità e il modo in cui si sono presentati al pubblico hanno confermato la solidità del loro rapporto, in un contesto completamente diverso da quello a cui siamo solitamente abituati a vederli.

Roma Film Fest, le coppie low profile sul red carpet

Tra le coppie che solitamente preferiscono tenere un basso profilo c’è quella formata da Lino Guanciale e Antonella Liuzzi. I due, sposati dal 2020 e genitori di Pietro, nato nel 2021, hanno scelto la Festa del Cinema di Roma come occasione per mostrarsi ai fotografi, mantenendo comunque una certa riservatezza.

La loro apparizione ha suscitato l’interesse dei fan e dei media, che hanno potuto ammirare la discreta eleganza della coppia.

Tra i protagonisti della serata dedicata al film “Berlinguer – La grande ambizione” c’è stato anche il cantautore Diodato, che ha fatto il suo ingresso sul red carpet accompagnato da una misteriosa ragazza bionda.

Amica o fidanzata? A giudicare dall’affiatamento e dagli sguardi tra i due, crediamo più alla seconda ipotesi. Diodato, sempre molto riservato sulla sua vita privata, ha comunque affascinato i presenti con la sua eleganza e discrezione.

Sorelle, nonni e colleghi: le altre coppie sul red carpet della Festa del Cinema di Roma

Sul red carpet del film “Berlinguer – La grande ambizione” hanno sfilato anche le sorelle Laura e Bianca Berlinguer. La prima, 64 anni, è una delle più note giornaliste e conduttrici televisive italiane. La sorella Laura, più giovane di dieci anni, è una giornalista di punta del TgCom24 ed è sposata con Luca Telese.

Entrambe hanno reso omaggio alla figura del padre Enrico con eleganza e sobrietà, condividendo questo importante momento con il pubblico e i fan.

Un momento particolarmente emozionante è stato quello che ha visto la presenza di Gia Coppola, nipote di Francis Ford Coppola, sul tappeto rosso per l’anteprima di “Megalopolis”, l’ultimo film del nonno.

Questa coppia formata dal nonno e dalla nipote ha rappresentato il passaggio generazionale nel mondo del cinema: Gia, 37 anni, come sua zia Sofia ha intrapreso la carriera di regista e porta avanti la tradizione familiare.

A chiudere la carrellata di coppie sul red carpet della Festa del Cinema di Roma non poteva mancare un duo televisivo: i giudici di XFactor 2024 Manuel Agnelli e Achille Lauro.

I due artisti, entrambi molto amati e seguitissimi sui social, hanno lasciato il tavolo della giuria del talent di Sky che condividono con Paola Iezzi e Jake La Furia per presenziare a uno dei più importanti eventi cinematografici italiani, e sono stati acclamati da una folla entusiasta di fan.