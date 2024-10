Ha preso il via ieri la Festa del Cinema di Roma 2024. Scopri i film in concorso e le star più attese sul red carpet, da Johnny Depp a Laetitia Casta e Miriam Leone.

La Festa del Cinema di Roma torna nel 2024 con la sua 19ª edizione iniziata ieri e che si concluderà il 27 ottobre, portando ancora una volta nella Capitale una celebrazione unica del cinema internazionale. Non un semplice festival, ma una vera e propria “festa” aperta al grande pubblico, come ha sottolineato la direttrice artistica Paola Malanga. La kermesse si svolgerà principalmente all’Auditorium Parco della Musica, ma coinvolgerà anche altri luoghi iconici di Roma, dai musei ai teatri, con un programma variegato che si rivolge agli appassionati di cinema di tutto il mondo.

Quest’anno, la pre-apertura è stata affidata a un gigante della settima arte: Francis Ford Coppola, che ha presentato il suo kolossal visionario “Megalopolis”. Oltre a proiettare la sua ultima opera il regista ha ricevuto le chiavi di Cinecittà, suggellando un legame profondo con il cinema italiano. Coppola ha anche tenuto un incontro con gli studenti e con il pubblico, offrendo preziose riflessioni sulla sua carriera.

Festa del Cinema di Roma 2024, il programma e i film in concorso

Con oltre 100 film provenienti da 29 nazioni, di cui 18 in concorso, la Festa del Cinema di Roma propone un programma ricchissimo. Tra i titoli più attesi, c’è “Berlinguer. La grande ambizione”, diretto da Andrea Segre, con Elio Germano nel ruolo del celebre leader politico, che ha aperto ufficialmente la manifestazione. La chiusura del festival sarà invece affidata a due produzioni italiane: “Fino alla fine” di Gabriele Muccino e “Vita da Carlo 3”, la nuova stagione della serie di Carlo Verdone.

Tra gli omaggi speciali spicca il tributo a Marcello Mastroianni, protagonista della locandina di questa edizione e icona del cinema italiano, in occasione del centenario dalla sua nascita, accompagnato da un’esposizione celebrativa dedicata al leggendario attore e alla storia dell’Istituto Luce. Le sezioni principali della Festa del Cinema di Roma includono il concorso Progressive Cinema, che premierà opere innovative e coraggiose. A guidare la giuria di questa sezione sarà il regista cileno Pablo Trapero, affiancato dall’attrice Laetitia Casta, la montatrice Francesca Calvelli, la produttrice Gail Egan e lo scrittore Dennis Lehane.

I film in concorso nella sezione Progressive Cinema

100 Litres of Gold di Teemu Nikki

L’albero di Sara Petraglia

L’Art d’être heureux di Stefan Liberski

Berlinguer. La grande ambizione di Andrea Segre

Bring Them Down di Christopher Andrews

Le Choix de Joseph Cross di di Gilles Bourdos

Es geht um luis (About Luis) di Lucia Chiarla

Greedy People di di Potsy Ponciroli

L’isola degli idealisti di Elisabetta Sgarbi

Jazzy di Morrisa Maltz

Kun bang shang tian tang (Bound in Heaven) di Huo Xin

La Nuit se traîne di Michiel Blanchart

Paradiso in vendita di Luca Barbareschi

Polvo serán di Carlos Marques-Marcet

Querido trópico di Ana Endara

Leggere Lolita a Teheran di Eran Riklis

Spirit World di Eric Khoo

The Trainer di Tony Kaye

Parallelamente, la sezione dedicata alle Opere Prime vedrà impegnati nomi come Francesca Comencini e Antoine Reinartz, che assegneranno il premio alla miglior opera di debutto. Il cinema italiano è ben rappresentato sia in concorso che fuori concorso. Tra i titoli più attesi oltre al film di Andrea Segre c’è “Paradiso in vendita” di Luca Barbareschi, entrambi in lizza per il premio principale. Tra gli altri titoli di rilievo “L’albero” di Sara Petraglia, interpretato da giovani promesse come Tecla Insolia e Carlotta Gamba, e l’opera prima di Luca Zingaretti, “La casa degli sguardi”. Anche i documentari italiani trovano ampio spazio nella programmazione, con lavori come “Aspettando Re Lear” di Alessandro Preziosi e “Liliana” di Ruggero Gabbai, un toccante ritratto di Liliana Segre.

Gli ospiti internazionali e i premi alla carriera

Quest’anno, tra gli ospiti internazionali della Festa del Cinema di Roma spiccano due icone del cinema mondiale, che riceveranno il premio alla carriera: Johnny Depp e Viggo Mortensen. La loro presenza sul red carpet aggiungerà un tocco di glamour hollywoodiano all’evento.

Johnny Depp, attesissimo dai fan, sarà protagonista di incontri e interviste che ripercorreranno la sua carriera multiforme. La Festa celebrerà il suo talento creativo in occasione della presentazione del suo nuovo film “Modì – Tre giorni sulle ali della follia”, la sua seconda opera da regista dopo l’esordio avvenuto nel 1997 con “Il coraggioso”.

Anche Viggo Mortensen presenterà il suo nuovo film, “The Dead Don’t Hurt”, da lui scritto, diretto e interpretato, seconda esperienza dietro la macchina da presa dopo “Falling – Storia di un padre” (2020). L’attore, artista, regista e produttore statunitense sarà inoltre protagonista di una Masterclass con il pubblico della Festa.

Altri grandi nomi attesi a Roma sono Gael García Bernal, Diego Luna e Ralph Fiennes, mentre tra gli italiani che sfileranno sul tappeto rosso figurano Chiara Mastroianni, Elio Germano, Luca Zingaretti e i fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo nella sezione Paso Doble, la sezione che la Festa dedica al dialogo fra due autori.

Le serie TV in anteprima

Come da tradizione, la Festa del Cinema di Roma non si limita ai lungometraggi ma offre spazio anche alle serie TV, con anteprime attesissime. Tra queste, la quarta stagione de “L’amica geniale” e “Avetrana – Qui non è Hollywood”, ispirata a un caso di cronaca italiano. Da non perdere anche “Miss Fallaci” con Miriam Leone nel ruolo della celebre giornalista, e Gael García Bernal e Diego Luna con la loro serie “Máquina”.