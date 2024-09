Simile a Tinder, Facebook Dating permette di incontrare persone nuove alla ricerca dell’amore. Si tratta di una funzionalità facile da usare.

Concorrente di Tinder, Facebook Dating ha come obiettivo quello di aiutare le persone a trovare l’amore. Nel panorama delle app di incontri, promette di farsi strada senza far rimpiangere i suoi “colleghi”. Del resto, sono sempre di più le persone che sono alla ricerca della dolce metà e che ricorrono ai social per farlo. Spesso si tratta anche di una strategia vincente, ovviamente prestando le dovute attenzioni.

Non tutti, forse, sanno che Facebook Dating è integrato all’interno di Facebook. Il suo intento è quello di agevolare connessioni che siano significative in modo innovativo, aiutando a conoscere nuove persone. Scopriamo, nel dettaglio, come funziona Facebook Dating e come attivare l’app che fa concorrenza a Tinder.

Come funziona Facebook Dating: attivare l’account

Come detto, Facebook Dating è una funzionalità di Facebook che si basa sugli interessi comuni e le preferenze per permettere agli iscritti di trovarsi. Non è, quindi, necessario scaricare altre applicazioni o effettuare l’iscrizione ad altri social. L’obiettivo principale è quello di favorire un incontro speciale: si tratta di un’app che mira ad aiutare le persone a instaurare delle relazioni importanti.

Prima di tutto è, quindi, necessario essere presenti su Facebook ed essere, ovviamente, maggiorenni. È proprio dal profilo Facebook che Dating prenderà nome, età e altre informazioni per agevolare l’algoritmo e trovare il match perfetto. È bene precisare che, sul profilo Facebook, non verrà indicato che ci si è appena iscritti a Dating. Se ci sono problemi con Facebook Dating è, inoltre, possibile in qualunque momento cancellarsi senza che il profilo Facebook venga coinvolto.

L’app Facebook Dating: come trovare una persona specifica

C’è chi usa l’app Facebook Dating anche per amicizia. Si tratta di una funzionalità che permette un uso sicuro. L’app ci chiederà se condividere anche il cognome, oltre al nome e quali altre informazioni rendere pubbliche. Si ha, inoltre, la possibilità di scegliere come presentarsi. Ma come trovare una persona specifica su Facebook Dating? Cliccando sul simbolo a forma di cuore all’interno del famoso social network si potranno cercare persone in base ai nostri interessi, alla geolocalizzazione o altri parametri (quelli che vorremo mostrare).

Appena ci verranno mostrate persone, potremo scorrere a destra per fare match o a sinistra se per noi è un no. Allo stesso modo, sarà possibile bloccare eventuali persone che ci infastidiscono. Quando una persona ricambierà il like, sarà possibile iniziare a chattare senza inviare foto o video, ma sono permesse le videochiamate. È importante precisare che chiunque iscritto a Dating potrà vedere il vostro profilo, tranne gli amici e le persone bloccate. Se, però, ci piace qualcuno che è tra le nostre amicizie, è possibile inserirlo nelle Passioni Segrete: se questo qualcuno farà la stessa cosa con noi, ci sarà il match; altrimenti, non saprà nulla.

Ma, alla fine, è meglio Tinder o Facebook Dating? Quest’ultimo fa una ricerca più approfondita e mirata a qualcosa di serio, mentre su Tinder si tratta di incontri che possono essere “occasionali”. Infine, ricordate di prestare sempre attenzione ed essere prudenti, non condividendo informazioni troppo personali – almeno all’inizio della conoscenza – e alle cose da sapere prima di uscire con una persona conosciuta in chat.