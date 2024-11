Se siete iscritte a Tinder, potrebbe capitarvi di incrociare il vostro ex-fidanzato. Potreste, quindi, essere indecise su come comportarvi.

Vi siete lasciati e avete deciso di seguire ognuno la propria strada. Non succede spesso, ma potrebbe capitare a chiunque di scoprire che il proprio ex è su Tinder. Questa situazione potrebbe, ovviamente, suscitare delle emozioni contrastanti. Si sa che Tinder, in quanto app di incontri, è il luogo ideale per chi è in cerca di nuove conoscenze, quindi ci sta che ci si possa involontariamente ritrovare proprio su questa piattaforma.

Anche se non è passato molto tempo dalla rottura e il vostro cuore è ancora sofferente, ma un po’ per solitudine e un po’ per curiosità, la voglia di rimettervi in gioco vi assale, siete curiose di vedere se qualcuno riesce a destare il vostro interesse. Quindi, scorrete, scorrete, scorrete e poi – come detto – eccolo lì, il vostro ex è su Tinder! Scopriamo come comportarsi se scoprite il vostro ex-fidanzato su Tinder e, al tempo stesso, come trovare un nuovo fidanzato.

Come comportarsi se l’ex-fidanzato è su Tinder: le cose da fare subito

Se non eravate pronte per questa sorpresa, potreste reagire impulsivamente e pentirvene subito dopo. Prendetevi tutto il tempo necessario per assorbire il colpo, ma fatelo con l’applicazione chiusa. Chiamate, quindi, la vostra migliore amica, perché nulla è paragonabile al supporto emotivo e ai consigli della persona amica che ci conosce meglio di chiunque altro. Dopo un’illuminante conversazione, le vostre idee saranno più chiare.

Se vi ha lasciato senza troppe spiegazioni e ora è già su Tinder per riempire il suo ego narcisistico, se lo avete perso è stato meglio per voi che meritate un uomo che vi ami davvero. La vostra separazione è stata un atto liberatorio, per cui non contattatelo e non tornate indietro: scorrete il pollice verso sinistra sullo schermo dello smartphone e guardate al futuro. Se, invece, siete convinte che le cose possano ancora essere aggiustate, sentitevi direttamente al telefono e parlatene sinceramente!

Ciò che è certo è che non bisogna reagire impulsivamente, ma restare calmi senza prendere decisioni affrettate. La tentazione di contattarlo potrebbe essere tanta, così come quella di reagire con rabbia. La soluzione migliore è, però, quella di ragionare con calma e riflettere bene per valutare la situazione con lucidità. Se la fine della relazione vi ha lasciato dubbi, dovreste chiarire i vostri sentimenti parlando, per l’appunto, anche con degli amici fidati.

Ma come fidanzarsi su Tinder?

Se, invece, non avete assolutamente dubbi in merito, potreste usare l’app di Tinder per cercare un nuovo partner! Per prima cosa, create un profilo sincero e attraente, scegliendo una foto che vi possa rappresentare al meglio e scrivendo una buona biografia che mostri chi siete davvero.

Una volta scelta la persona di vostro interesse, ricordate di essere pazienti cercando di costruire una connessione il più genuina possibile. Se volete una relazione seria, non abbattetevi e continuate a cercare, senza perdere di vista i vostri valori. Scoprite anche Facebook Dating e le cose da sapere prima di uscire con una persona conosciuta in chat.