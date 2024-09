Il Dry Brushing o spazzolatura a secco apporta numerosi benefici alla pelle e dovrebbe essere incluso nella skincare routine quotidiana.

La spazzolatura a secco o Dry Brushing è una pratica antica, che si sta sempre più diffondendo nel mondo della bellezza e del benessere. Si tratta di una tecnica efficace e semplice, che apporta dei benefici alla salute della pelle. In poche parole, è uno scrub meccanico.

Dedicarsi a una beauty routine non può che fare bene al nostro corpo e alla nostra mente. Scopriamo insieme che cos’è il Dry Brushing e come funziona la spazzolatura a secco.

Che cos’è il Dry Brushing e come funziona? I benefici

Il Dry Brushing consiste nel massaggiare la pelle asciutta utilizzando una spazzola con setole naturali, senza ricorrere all’uso di prodotti chimici e di acqua. Praticato a secco, questo scrub corpo semplice e naturale è utile per eliminare le cellule morte, oltre che per favorire il relax contrastando la stanchezza e la ritenzione idrica. Questo processo, infatti, stimola la circolazione periferica garantendo, inoltre, una pelle più liscia e morbida.

Ma come si fa il Dry Brushing? Come detto, si utilizza una spazzola in legno con setole naturali. Questa va passata dalla punta dei piedi fino ai glutei, oltre che dalle mani alle spalle. In generale, per la spazzolatura si procede dall’alto verso il basso, con movimenti antiorari e circolari. Per effettuare il Dry Brushing, bastano circa dieci minuti una o due volte alla settimana. L’ideale è procedere con l’esfoliazione a secco prima della doccia o del bagno, meglio se fatta al mattino.

Tra i benefici del Dry Brushing sulle gambe e sul corpo, ci sono – come detto – l’eliminazione delle cellule morte, la stimolazione della circolazione, il drenaggio dei liquidi – quindi, è indicata per chi soffre di gambe gonfie e pesanti – e una luminosità maggiore della pelle. È anche un trattamento tonificante, che promuove un senso di benessere e relax.

La spazzolatura a secco ha delle controindicazioni?

Si tratta di una pratica sicura, ma ci sono alcune piccole controindicazioni che si potrebbero verificare e a cui fare attenzione. Potrebbero verificarsi delle irritazioni cutanee con arrossamenti e prurito, ma se la pelle è particolarmente sensibile, se si esercita eccessiva pressione o se si procede con l’esfoliazione troppo spesso.

Potrebbe, inoltre, lasciare la pelle secca, per cui sarebbe meglio fare una doccia o un bagno dopo – come detto prima – e applicare una crema idratante. La spazzolatura a secco andrebbe evitata in caso di ferite, psoriasi, eczemi, scottature o irritazioni. Ma il Dry Brushing funziona contro la cellulite? Ha, senza alcun dubbio, un effetto purificante sulla pelle, ma non riesce a contrastare la cellulite nel vero senso della parola. Infine, non dimenticate di pulire la spazzola dopo ogni utilizzo, lavandola con sapone e acqua tiepida.