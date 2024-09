Dramma a Un Posto al Sole: dolore enorme per la perdita improvvisa, cambia tutto

Il mondo di Un Posto al Sole è stato sconvolto da un recente dramma: la perdita improvvisa colpisce la produzione e i fan della soap.

Un altro dramma coinvolge la soap napoletana da poco tornata in onda su RAI 3 dopo la pausa estiva. Ma, stavolta, purtroppo non si tratta di un lutto scenico o di una scomparsa veicolata da esigenze di copione. Ciononostante, l’effetto del tragico lutto continua a riverberarsi su spettatori, produzione, cast e appassionati.

Il successo di Un Posto al Sole lo si deve anche a una community appassionatissima che da anni segue, commenta, loda e, se è il caso, critica con vera passione le vicende raccontate dalla longeva soap della RAI girata a Napoli. Il web è pieno di pagine social e forum dedicati alla serie, ed è facile ogni sera incappare nell’hashtag #upas attraverso cui gli appassionati della soap commentato la puntata in onda.

Fra queste pagine c’è anche UPAS Libero, uno spazio social seguitissimo e che da anni produce contenuti appassionati e coinvolgenti dedicati alla soap opera italiana. Ebbene, la pagina è stata gestita per dieci anni da Vittorio Colnaghi, un grandissimo fan della serie, più volte comparso in foto insieme agli attori di Un Posto al Sole. E, purtroppo, Vittorio è recentemente scomparso.

Inevitabilmente, il dramma dell’inaspettata perdita ha già lasciato un grande vuoto nella comunità di appassionati della soap e creato sincero dolore tra gli attori vecchi e nuovi di Un Posto al Sole. Già da parecchie ore tutte le principali pagine e i gruppi storici dedicati alla soap stanno rilanciando la notizia. Dovunque appaiono post di ringraziamento, ricordo e condoglianze. La morte di Vittorio Colnaghi, amministratore di UPAS Libero, ha avuto un’eco profondissima.

Un Posto al Sole: il dramma per la perdita di Colnaghi di UPAS Libero

L’uomo, deceduto a causa di un problema cardiaco, aveva gestito con grande passione uno dei primi gruppi Facebook dedicati alla soap opera, dopodiché era passato a UPAS Libero, un canale seguitissimo, per il suo taglio ironico e coinvolto. In tanti hanno letto in questi anni i suoi riassuntoni e i suoi commenti pungenti. L’ironia di Colnaghi non era mai derisione o satira: assomigliava all’affettuoso scherno che si concede in famiglia, quando si ha molta confidenza reciproca.

Molti attori della soap hanno voluto esprimere il loro dolore. I primi messaggi sono arrivati da Riccardo Polizzy Carbonelli e Peppe Zarbo. Polizzy Carbonelli, l’attore che interpreta Roberto Ferri nella soap, ha ricordato alcuni momenti condivisi con l’amministratore del gruppo: “Caro Vittorio, in ricordo dei pochi momenti rubati trascorsi insieme, delle nostre chiacchierate, delle nostre risate, del tuo buonumore, della passione e creatività che impiegavi nel sostenere Un Posto al Sole assieme agli altri gruppi, con il tuo unico Upas Libero! Grazie per tutto! Mi mancherai, ci mancherai!“.

Zarbo, interprete di Franco Boschi, si è detto addolorato e ha descritto Colnaghi come una persona speciale, di gran cuore. “Hai tenuto questo meraviglioso gruppo di Upas Libero per anni con i tuoi bellissimi e appassionati commenti, i tuoi siparietti divertenti, allietando le giornate di tutti quelli che ti seguivano, me compreso“.