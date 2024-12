Dove vive Mariotto? La casa da sogno tra arte e design dello stilista

Dove vive Mariotto? Ecco la casa da sogno dello stilista e giudice di Ballando con le stelle tra arte e design.

Guillermo Mariotto, classe 1966, è un nome che risuona con forza nel mondo della moda e dello spettacolo italiano. Nato a Caracas da madre venezuelana e padre italiano, Mariotto ha viaggiato in tutto il mondo prima di stabilirsi a Roma, precisamente in zona Trastevere, vicino via Veneto.

La sua presenza come giurato storico nel programma Ballando con le Stelle lo ha reso uno dei volti più amati dal pubblico televisivo.

Dove vive Mariotto: l’arredamento unico della casa dello stilista

La dimora romana di Mariotto riflette la sua personalità eclettica e profondamente originale. L’appartamento, situato in una delle zone più caratteristiche della capitale, è un vero e proprio santuario dove il sacro e il profano si fondono in un’armonia sorprendente. Immagini sacre di notevole dimensione adornano gli spazi, dal grande Gesù crocifisso all’ingresso al Cristo di Rio sopra la vasca da bagno, fino all’opera di Federico Paris in cucina che ritrae un Cristo danzante, particolarmente amato da Mariotto.

La casa di Mariotto è stata concepita come un rifugio, un luogo dove ritrovare se stessi, specialmente dopo la fine di una relazione importante. L’artista ha cercato e trovato in questo spazio un legame speciale con la luna, grazie alla presenza di una botola e numerose finestre che offrono una vista aperta verso il cielo. Questo aspetto rende l’abitazione non solo un luogo di vita ma anche una fonte di ispirazione continua.

Oltre alla sua posizione privilegiata e alla sua unica combinazione di elementi sacri e profani, la casa si distingue per la sua luminosità, garantita da numerose finestre, e per un grande terrazzo che Mariotto ha trasformato in un piccolo angolo di Amazzonia. La scala dallo stile contemporaneo collega i vari piani dell’abitazione, che si caratterizza per un design moderno arricchito da dettagli etnici, sculture e quadri originali che testimoniano il gusto raffinato dello stilista.

La partecipazione di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle ha segnato profondamente la sua carriera televisiva. Presente fin dalla prima edizione, lo stilista ha sempre portato nel programma un tocco di eleganza e una critica costruttiva, frutto della sua profonda conoscenza del mondo della moda e dello spettacolo.