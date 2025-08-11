Dolci light per la colazione, le ricette più facili per conquistare i golosi di tutti le età tenendo a bada le calorie – chedonna.it

Preparare una colazione con dei dolci light è una buona idea per iniziare la giornata assumendo poche calorie pur concedendosi uno spuntino goloso, vi diamo tante idee per ricette facili e veloci.

Chi sta seguendo una dieta o semplicemente vuole alimentarsi in modo sano fin dal primo pasto del mattino può scegliere di portare in tavola delle torte all’acqua o dei dolcetti light come i biscotti o i pancake preparati senza burro o latte. Sono snack sfiziosi ma leggeri.

Avere sempre a portata di mano delle ricette facili da realizzare per le colazioni dietetiche è utile per non perdere tempo a fare ricerche in rete o sui libri. Anche perché non sempre si ha in mente cosa sfornare di preciso. Per questo pensiamo di facilitarvi dandovi una lista di ricette di dolci light per la colazione che piacciono a grandi e bambini.

Non servono tanti ingredienti per realizzare questi dolci light per la colazione e sono pronti in pochi minuti

Per sfornare dei dolci light da gustare a colazione o a merenda a volte basta solo rimodulare le ricette classiche cambiando degli ingredienti. Ad esempio si può sostituire lo zucchero con un dolcificante naturale a zero calorie come la stevia o l’eritritolo.

Queste sostanze hanno un buon potere nel dolcificare e rendere golose le torte, i ciambelloni o i biscotti ma hanno il merito di non far salire la quantità di calorie del prodotto finale. Quindi sono da preferire in ogni preparazione nel caso in cui si stia seguendo una dieta.

L’esempio che ci viene subito in mente è quello della torta all’ananas senza zucchero. È un dolce rivisitato in chiave healthy per il quale non è necessario usare burro o latte. E lo zucchero è sostituito, appunto, dall’eritritolo. Questa torta è anche naturalmente senza lattosio.

Un altro trucchetto utile per abbassare la portata calorica di una torta o di un dolce è sostituire le uova con l’acqua, dove possibile. Come si fa ad esempio nella ricetta della torta all’acqua al cioccolato che ha solo 120 calorie ma che non è per niente triste, anzi è una vera prelibatezza.

Uno dei dolci light perfetto per la colazione è il plumcake senza burro, come possiamo leggere sul portale Dimagrire.it, che nonostante la lista degli ingredienti leggermente diversa dalla ricetta classica è di una bontà esagerata. Difficilmente dura più di due giorni perché viene preso letteralmente d’assalto!

Invece con la torta di ricotta potete ottenere un dolce goloso che ha solo 100 calorie. Da provare! E se vi piacciono i dessert al cucchiaio anche a colazione non vi perdetevi questo dolce chetogenico, è al cioccolato e soddisferà la vostra voglia di uno spuntino sano e dietetico.