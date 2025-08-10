Voglia di dolce chetogenico durante la dieta? Prova la mousse al cioccolato, è golosissima e pronta in 5 minuti

Anche se si sta seguendo un regime dietetico ipocalorico ci si può concedere un dolce goloso come questo chetogenico che è molto veloce e si prepara in pochi minuti.

La dieta chetogenica non è per tutti e va sempre seguita con la supervisione di un medico specialista, di un dietista o di un nutrizionista, vi sconsigliamo in maniera categorica il fai da te perché si tratta di un regime alimentare particolare che elimina quasi completamente i carboidrati, anche se non del tutto, in favore di cibi grassi mentre l’apporto di proteine resta nella norma.

Questo significa che sono aboliti gli zuccheri, sia quelli aggiunti agli alimenti sia quelli provenienti dalla frutta, dalla verdura e dai cereali come anche i prodotti da forno, bevande zuccherate, gelati, ecc. Come si fa a concedersi un dolce chetogenico, quindi? Le soluzioni sono diverse, basta saper combinare gli ingredienti giusti e il gioco è fatto. Oggi, ad esempio, andiamo a vedere come comporre una deliziosa mousse al cioccolato in poche mosse.

Il dolce chetogenico pronto in un attimo, per soddisfare subito la voglia di golosità

Nella dieta chetogenica sono ammessi pochissimi grammi di carboidrati, massimo 50, per cui nel caso in cui si voglia gustare un dessert occorre scegliere i giusti ingredienti per poter restare nei parametri di questo regime alimentare molto particolare.

Nella composizione di un dolce chetogenico è sempre meglio confrontarsi con lo specialista perché e fare affidamento su una ricetta personalizzata. Noi qui di seguito vi diamo solo un esempio di come sia possibile creare con pochi ingredienti un dolcetto keto niente male.

Tenete presente che nei dolci chetogenici potete inserire panna, mascarpone, yogurt non zuccherato, olio, uova, alcuni tipi di frutta secca come noci e mandorle, frutti di bosco, cioccolato fondente amaro, eritritolo per dolcificare.

Se vi state chiedendo cosa mangiare al posto della brioche la mattina sappiate che ci sono migliaia di alternative per una colazione chetogenica senza carboidrati, notizia che possiamo leggere sul sito Dieta.com. I biscotti alle mandorle e cocco, ad esempio, sono semplici da preparare solo con farina di mandorle, albume e cocco disidratato. Se invece volete un dessert al cucchiaio keto, ecco come si prepara la mousse chetogenica.

Ingredienti per 4 coppette

250 gr di panna fresca liquida

100 gr di cioccolato fondente 80%

170 gr di formaggio spalmabile tipo Philadelphia

2 cucchiaini di estratto di vaniglia

4 cucchiaini di eritritolo (facoltativo)

Come si prepara il dolce chetogenico

Mettete la panna in un pentolino e portatela a sfiorare il bollore, togliete dal fuoco e incorporate il cioccolato, mescolate per farlo sciogliere. Aggiungete anche la vaniglia e mettete da parte a raffreddare prima a temperatura ambiente e poi un paio di ore in frigo. Sbattete il formaggio spalmabile insieme all’eritritolo con le fruste elettriche. Montate il composto di panna e cioccolato fino a farlo diventare cremoso, bastano pochi minuti, unitelo al formaggio. Mescolate il tutto e mettete la mousse ottenuta nelle coppette, coprite e lasciate in frigo 2 ore prima di gustare.

Infine date un’occhiata al menu settimanale della dieta chetogenica se vi volete fare un’idea di cosa mangiare per dimagrire e tornare in forma seguendo questo regime alimentare.