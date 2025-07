Ci sono valide alternative alla brioche a colazione. Sono più sane e gustose e possono essere preparate a casa o prese al bar.

La colazione è quasi un rito per molti di noi e, forse, anche tu hai pensato di volerla variare perché spesso e volentieri risulta un po’ noiosa. Il tuo corpo arriva all’ora della colazione dopo tantissime ore di digiuno e, quindi, necessita particolarmente di tutte le energie per dedicarsi al meglio alla giornata che verrà. Bisogna garantirsi un apporto calorico ben bilanciato, indipendentemente dal fabbisogno calorico giornaliero.

Uno degli alimenti che rendono la colazione speciale sono sicuramente le brioche. Sempre sconsigliate, poiché poco armoniose nei macronutrienti, fanno parte della tradizionale colazione composta da cappuccino e brioche. Ma possiamo scoprire insieme le varie preparazioni cercando di variarle con ingredienti più sani per goderci la brioche mattutina in tutta serenità e senza sensi di colpa. Oppure, possiamo consumare altro. Scopriamo cosa mangiare al posto della brioche in una dieta sana.

Cosa prendere a casa e al bar per colazione quando si è a dieta? Ecco cosa mangiare

Se stai cercando di migliorare la tua alimentazione, la brioche non dovrebbe far parte della dieta perché ricca di grassi e zuccheri e povera di nutrienti essenziali. Fortunatamente, esistono delle alternative gustose e sane per sostituire la brioche, ma senza dover rinunciare al piacere di una gustosa colazione per fare il pieno di energia. Cosa prendere a casa e al bar per colazione, quando si è a dieta? Ecco cosa mangiare.

Panbrioche senza uova e senza burro: questa può essere spalmata di confetture di frutta bio, senza zuccheri aggiunti o fatte in casa o creme al cioccolato. Basta versare in una ciotola 450 grammi di farina di tipo 2, 90 grammi di zucchero di canna, un pizzico di sale, un cucchiaino e mezzo di lievito di birra, 100 grammi di yogurt greco, 150 grammi di bevanda vegetale e 70 millilitri di acqua e mescolare. Quindi, impasta su un ripiano infarinato, aggiungi un po’ di olio extravergine di oliva, copri con un canovaccio pulito e lascia riposare per circa tre ore per, poi, infornare in forno statico preriscaldato a 180° per circa mezz’ora. Yogurt greco con semi e frutta: ricco di probiotici, fibre, acidi grassi omega-3 e proteine, contiene frutta fresca, semi di lino o semi di chia. Toast integrale con avocado e uovo: se ami una colazione salata, puoi optare per questa soluzione ricca di proteine, grassi sani, fibre e carboidrati complessi per avere energia senza sentirti appesantita. Cappuccino di soia più frutta secca: si tratta di un’opzione anche quando ci si trova al bar. Il cappuccino di soia può essere abbinato a una porzione di frutta secca come noci o mandorle. Porridge di avena: può essere preparato con latte vegetale e frutta secca – come le noci – così da ottenere una buona fonte di fibre e carboidrati complessi. Smoothie verde: frulla cavolo riccio, spinaci, mela, banana e latte vegetale o acqua di cocco. È possibile anche aggiungere del burro di mandorle per una carica di vitamine e minerali.

In poche parole, per una dieta bilanciata e sana, basta seguire alcuni semplici consigli. Il consiglio principale è anche quello di chiedere il parere a un medico nutrizionista e di evitare cibi zuccherati come merendine, biscotti e marmellate. Scopri anche altre idee per una colazione sana e veloce e la colazione perfetta per iniziare la giornata con sprint.