Seguire una dieta chetogenica può aiutare a dimagrire in fretta. Grazie a un menu pensato per 7 giorni, si possono perdere chili in eccesso.

La dieta chetogenica è una delle diete più seguite quando si tratta di perdere peso. È bene premettere che, quando si desidera dimagrire o modificare la propria dieta, è sempre bene chiedere il parere di un medico nutrizionista. Questo, infatti, seguirà al meglio il paziente in base al suo stato di salute e alle sue esigenze specifiche.

Ad ogni modo, possiamo conoscere, comunque, un esempio di menu settimanale per perdere peso già in una settimana con la dieta chetogenica. Senza dimenticare che non basta eliminare del grasso addominale, ma occorre restare in forma seguendo sempre un’alimentazione sana combinata a della regolare attività fisica e ad almeno due litri di acqua al giorno da bere.

Dieta chetogenica dei 7 giorni: il menu settimanale per dimagrire

Grazie alla dieta chetogenica, è possibile favorire la concentrazione mentale e migliorare i livelli di energia. Fondamentalmente, si tratta di un’alimentazione che prevede un basso apporto di carboidrati con un aumento di grassi “buoni” affinché il corpo bruci proprio i grassi come fonte di energia. Ecco un esempio di menu settimanale per dimagrire con la dieta chetonegica in 7 giorni.

Lunedì: pancetta e uova strapazzate con avocado a colazione, insalata di noci e pollo con olio d’oliva a pranzo e salmone al forno con broccoli a vapore a cena. Martedì: yogurt greco intero con semi di chia a colazione, zucchine ripiene di formaggio e carne a pranzo e frittata con feta e spinaci a cena. Mercoledì: uova sode con mandorle e olive a colazione, tonno con sedano e maionese a pranzo e zucchine trifolate con polpette di carne a cena. Giovedì: caffè con olio di cocco e burro a colazione, omelette con rucola e prosciutto crudo a pranzo e branzino al cartoccio con zucchine a cena. Venerdì: burro di arachidi e smoothie con latte di mandorle a colazione, insalata di cavolo e burger di tacchino a pranzo e cavolfiore e cosce di pollo al forno a cena. Sabato: pancake con crema di nocciole senza zucchero a colazione, insalata verde e uova alla coque con avocado a pranzo e funghi trifolati e filetto di manzo a cena. Domenica: noci e yogurt intero con cocco a colazione, arrosto con cavoletti di Bruxelles a pranzo e formaggio e zuppa di zucca a cena.

Come detto, è opportuno ascoltare il parere di un medico nutrizionista prima di procedere. In linea generale, comunque, con questa dieta dovresti perdere già un paio di chili in una settimana. Scopri anche il menu della dieta ipocalorica per perdere peso velocemente e il menu settimanale da 1200 calorie per perdere peso senza rinunce.