Se sei stanca di seguire una dieta che non ti permette preparazioni facili e a basso contenuto calorico, c’è un esempio di menu settimanale da 1200 calorie da provare.

Cercare di perdere peso può sembrare un’impresa difficile, eppure non serve rinunciare ai sapori o privarsi per dimagrire con successo. È possibile, infatti, ricorrere a un menu di circa 1200 calorie di aiuto per mangiare sano, in modo equilibrato e senza sensi di colpa. Il trucco è quello di seguire un’alimentazione sana, con cibi nutrienti senza rinunciare al piacere dei pasti.

Chiaramente, è bene ricordare che è sempre consigliabile chiedere il parere di un medico nutrizionista per ottenere una dieta pensata su misura, in base alla propria salute e alle proprie necessità. Ad ogni modo, scopriamo un esempio di menu settimanale da 1200 calorie per perdere peso senza rinunce.

Dieta da 1200 calorie: il menu settimanale per dimagrire

Fermo restando – come detto – che è sempre opportuno rivolgersi a un medico nutrizionista, ecco un esempio di menu settimanale per dimagrire da 1200 calorie.

Lunedì: a colazione 2 fette biscottate integrali con tè verde e marmellata. A pranzo, un’insalata con zuppa di legumi e a cena un filetto di merluzzo insieme a delle verdure. Per quanto riguarda gli spuntini, vanno bene una pera e qualche mandorla. Martedì: 30 grammi di fiocchi d’avena e yogurt magro a colazione, mentre vanno bene tonno al naturale con zucchine grigliate e insalata di farro con pomodorini a pranzo. Per quanto riguarda la cena, si può optare per del pollo alla piastra con una fetta di pane integrale e spinaci. Come spuntini, vanno bene una mela e una carota. Mercoledì: frutti di bosco e porridge a colazione mentre, a pranzo, avocado, insalata con uova sode, pomodori e lattuga e a cena broccoli al vapore e filetti di sogliola. Per quanto riguarda gli spuntini, sono ottimi un kiwi o del sedano con hummus. Giovedì: pane integrale tostato al mattino con miele, pasta integrale con zucchine a pranzo e tacchino alla griglia con insalata a cena. Una mela verde e dei pistacchi come spuntini. Venerdì: un frullato di banana, latte vegetale e un cucchiaino di semi di chia a colazione. Couscous di ceci, curry e carote a pranzo, omelette con zucchine e insalata a cena. Un’arancia e uno yogurt greco magro come spuntini. Sabato: a colazione 4 fette biscottate integrali, un cucchiaio di marmellata di frutta e latte di soia. Pasta integrale con zucchine a pranzo e pizza a cena con una pesca e delle mandorle come spuntino. Domenica: a colazione 4 fette biscottate integrali, un cucchiaio di marmellata di frutta e latte di soia. Lasagne a pranzo e petto di pollo con verdura a cena, mentre vanno bene pesca e melone come spuntini.

Ovviamente, si tratta semplicemente di un esempio da cui poter prendere spunto. L’importante è cercare di mangiare in modo equilibrato e sano. Scopri anche il menu della dieta ipocalorica per perdere peso velocemente e dimagrire facilmente.