Una dieta ipocalorica può essere di aiuto per perdere peso facilmente, ma è bene rivolgersi a un nutrizionista ugualmente.

Una dieta ipocalorica – così come tutti i regimi ipocalorici – possono comportare elevati rischi, soprattutto se protratti per troppo tempo. Il principale consiglio è quello di rivolgersi a un medico nutrizionista per ottenere una dieta mirata alla propria situazione specifica, tenendo in considerazione la salute (da non sottovalutare).

Ad ogni modo, fermo restando che il rimedio ideale per perdere peso è combinare una corretta alimentazione ad una costante attività fisica e ad almeno due litri di acqua da bere al giorno, scopriamo il menu della dieta ipocalorica per perdere peso velocemente e dimagrire facilmente.

Il menu settimanale della dieta ipocalorica per perdere 10kg e dimagrire

La dieta ipocalorica settimanale è un esempio per perdere peso velocemente senza, però, rinunciare al piacere di mangiare. Diminuire l’apporto calorico è il modo migliore per dimagrire in modo sano, senza rinunciare ai nutrienti. Come detto, però, il consiglio migliore è quello di rivolgersi a un medico nutrizionista per non compromettere la propria salute. Ecco, ad ogni modo, un esempio di menu settimanale della dieta ipocalorica per perdere 10kg e dimagrire.

Lunedì : 150 grammi di ceci o lenticchie, 150 grammi di verdura cotta, un frutto e un cucchiaio di olio extravergine di oliva a pranzo. 150 grammi di verdura, 100 grammi di bresasola, un cucchiaino di olio e un frutto a cena.

: 150 grammi di ceci o lenticchie, 150 grammi di verdura cotta, un frutto e un cucchiaio di olio extravergine di oliva a pranzo. 150 grammi di verdura, 100 grammi di bresasola, un cucchiaino di olio e un frutto a cena. Martedì : 50 grammi di insalata, un frutto, una fettina di carne, un cucchiaio di olio a pranzo e una frittata, un cucchiaino di olio, 150 grammi di verdura e un frutto a cena.

: 50 grammi di insalata, un frutto, una fettina di carne, un cucchiaio di olio a pranzo e una frittata, un cucchiaino di olio, 150 grammi di verdura e un frutto a cena. Mercoledì : 150 grammi di verdura, 150 grammi di pesce ai ferri, un frutto e un cucchiaio di olio a pranzo e 150 grammi di verdura, 100 grammi di mozzarella, un frutto e un cucchiaio di olio a cena.

: 150 grammi di verdura, 150 grammi di pesce ai ferri, un frutto e un cucchiaio di olio a pranzo e 150 grammi di verdura, 100 grammi di mozzarella, un frutto e un cucchiaio di olio a cena. Giovedì : 150 grammi di verdura, 150 grammi di pollo, un frutto e un olio di cucchiaio a pranzo e 150 grammi di verdura, 100 grammi di merluzzo, un frutto e un cucchiaio di olio a cena.

: 150 grammi di verdura, 150 grammi di pollo, un frutto e un olio di cucchiaio a pranzo e 150 grammi di verdura, 100 grammi di merluzzo, un frutto e un cucchiaio di olio a cena. Venerdì : 150 grammi di tonno senza olio, 50 grammi di insalata, un cucchiaino di olio extravergine di oliva e un frutto e 100 grammi di mozzarella, 150 grammi di verdura, un frutto e un cucchiaio di olio a cena.

: 150 grammi di tonno senza olio, 50 grammi di insalata, un cucchiaino di olio extravergine di oliva e un frutto e 100 grammi di mozzarella, 150 grammi di verdura, un frutto e un cucchiaio di olio a cena. Sabato : 150 grammi di verdura, 150 grammi di tacchino o pollo, un frutto e un cucchiaio di olio a pranzo e 150 grammi di verdura, due uova sode, un olio di cucchiaio e un frutto a cena.

: 150 grammi di verdura, 150 grammi di tacchino o pollo, un frutto e un cucchiaio di olio a pranzo e 150 grammi di verdura, due uova sode, un olio di cucchiaio e un frutto a cena. Domenica: infine, a pranzo 150 grammi di pesce arrosto, un frutto e un cucchiaio di olio e a cena 100 grammi di ricotta, 150 grammi di verdura, un frutto o un cucchiaio di olio.

Il consiglio è anche quello di bere soltanto acqua minerale, almeno due litri al giorno. Ovviamente, si tratta soltanto di un esempio di menu settimanale di dieta ipocalorica, che si basa su un apporto calorico inferiore a quello consumato, normalmente, giornalmente per bruciare grassi accumulati. Non dimenticare che seguire un’alimentazione sana è la scelta migliore, abbinata all’esercizio fisico. Scopri di più anche della dieta della frutta e la dieta e gli esercizi per il corpo a mela.