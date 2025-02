Corpo a mela: dieta ed esercizi che ti faranno dire addio alla pancia

Attività fisica e un’alimentazione equilibrata sono il segreto per ridurre il grasso, nel corpo a mela. Seguire uno stile di vita all’insegna del benessere è facile.

Il corpo a mela è uno dei fisici più diffusi. Ogni donna ha una diversa corporatura e, a seconda di dove si accumula o meno il grasso, possiamo definire diverse tipologie di fisico. Generalmente, possiamo distinguere le principali in mela, pera, clessidra, ovale e rettangolo. Ogni forma tende ad avere punti di forza e altri di debolezza, ecco perché può essere utile conoscere il proprio tipo di fisico così da poterlo valorizzare al meglio.

Il tipo di silhouette a mela prevede una parte superiore più accentuata e una inferiore più sottile. Nello specifico, le donne con il corpo a mela tenderanno ad avere spalle larghe, seno prosperoso – ma non sempre – e gambe sottili. Il punto di forza di questo tipo di fisico sono le gambe magre, appunto. Scopriamo di più su dieta ed esercizi per il corpo a mela, che ti faranno dire addio alla pancia.

Dieta fisico a mela: il menu per ridurre il grasso addominale

La dieta per chi ha il fisico a mela deve concentrarsi sulla diminuzione del grasso addominale. Il primo passo è quello di diminuire l’assunzione di carboidrati ad alto indice glicemico e zuccheri raffinati. Meglio prediligere alimenti come frutta, verdura, legumi, cereali integrali e cibi ricchi di fibre. Questi, ovviamente, contribuiscono a mantenere la sazietà. Vanno bene anche alimenti con proteine magre come pesce e pollo – oltre ai legumi – per favorire il dimagrimento.

Non vanno dimenticati i grassi sani che possono essere trovati in frutta secca, avocado e olio d’oliva. Questi sono benefici per la salute cardiovascolare. Per combattere il grasso addominale, è necessario diminuire anche il consumo dei cibi salati, snack industriali, fritti, bevande gassate e zuccherate e alcol così da evitare gonfiore e ritenzione idrica.

Gli esercizi per un fisico a mela

Pancia, braccia e seno sono i punti critici delle donne con il corpo a mela. Per quanto concerne gli esercizi, nel caso del corpo a mela si dovrà puntare, oltre ad un allenamento generale per rassodare tutto il corpo, ad eliminare centimetri dal girovita. In tal caso, si dovranno eseguire esercizi per fianchi e addominali almeno tre volte alla settimana. Inoltre, si può pensare ad eseguire sessioni di yoga e pilates che aiutano anche a combattere lo stress, una delle principali cause della pancia gonfia e del grasso addominale. Ottima anche la corsa, la bicicletta e il nuoto.

Questi esercizi, infatti, aiutano a bruciare le calorie e accelerare il metabolismo. Per tonificare la pancia, via libera a crunch e plank per rafforzare gli addominali. Importanti sono anche gli esercizi con i pesi per accelerare il metabolismo, bruciando le calorie a riposo. Seguendo una dieta equilibrata e facendo degli allenamenti, con impegno e costanza, si raggiungeranno gli obiettivi, eliminando il grasso addominale e migliorando la salute. Scopri anche i jeans per il fisico a mela e come vestirsi se hai il fisico a mela.