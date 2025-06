La ricetta della torta all’ananas senza zucchero che conquista al primo morso – CheDonna.it

La torta all’ananas è gustosissima, anche senza burro e senza zucchero. Si prepara velocemente e facilmente.

La torta all’ananas è uno dei dolci più buoni che si possano mai preparare. Può essere preparata facilmente a casa e può essere consumata sia a colazione che a merenda, in famiglia o con amici. Dal sapore avvolgente e fresco, la torta all’ananas può essere preparata anche in versione light, senza zucchero e senza burro.

Preparata con ingredienti naturali e genuini, questo dolce piace sia ai grandi che ai piccini. Scopriamo la ricetta della torta all’ananas senza zucchero che conquista al primo morso.

Come preparare la torta all’ananas rovesciata senza zucchero e senza burro

La torta all’ananas è un dolce classico, che può essere preparato in una versione leggera senza burro, latte e zucchero. Si tratta di una torta perfetta per vegetariani e per chi è intollerante ai latticini. Dall’impasto soffice, questo dolce vanta un sapore incredibilmente squisito. La preparazione è molto facile e richiede appena venti minuti, oltre a quarantacinque minuti per la cottura. Gli ingredienti vanno bene per dodici fette di torta. Ecco come preparare la torta all’ananas rovesciata senza zucchero e senza burro.

Ingredienti:

3 uova

115 millilitri di olio di semi

40 grammi di dolcificante stevia

300 grammi di farina 00

Succo di ananas

1 pizzico di sale

Mezza bustina di lievito in polvere per dolci

1 barattolo di ananas a fette

Preparazione:

Sbatti le uova, a cui aggiungere il dolcificante stevia. Aggiungi dell’olio e del succo di ananas. Mescola gli ingredienti al meglio. Unisci la farina setacciata, aggiungendo sale, lievito e, poco alla volta, succo di ananas. Versa il composto in una tortiera rivestita da carta forno. Livella il tutto ricorrendo a un cucchiaio. In forno, a forno preriscaldato, cuoci per circa quarantacinque minuti a 175°. Una volta cotta, attendi che si raffreddi per qualche minuto. Rovescia, quindi, la torta in un piatto. Per concludere, aggiungi del succo di ananas rimasto.

Com’è chiaro dagli ingredienti e dalla preparazione prima citata, la torta all’ananas può essere preparata senza burro e senza zucchero. La torta all’ananas può essere conservata in un contenitore a chiusura ermetica per circa tre giorni, ovviamente in un luogo lontano da fonti di calore e asciutto. Scopri anche la ricetta della torta margherita e la ricetta della torta di mele.