Botox e filler sono due trattamenti di medicina estetica, che si differenziano per alcuni aspetti da conoscere prima di utilizzarli.

Negli ultimi tempi, è inutile negare quanto il settore della medicina estetica sia cresciuto esponenzialmente, attirando un’attenzione sempre più vasta da parte dei pazienti. C’è, infatti, chi desidera migliorare il proprio aspetto senza, magari, ricorrere a degli interventi chirurgici invasivi e, oggi, è possibile rispondere efficacemente anche a questa esigenza.

Tra le opzioni più popolari, ci sono il botox e il filler che può capitare vengano confusi, erroneamente, tra loro. Scopriamo la differenza tra botox e filler per labbra e viso e cosa sapere dei trattamenti di medicina estetica.

Differenza tra botox e filler per labbra e viso

Sia il botox che il filler per labbra più definite e viso hanno come scopo quello di migliorare l’aspetto del viso, riducendo i segni dell’invecchiamento. Prima di tutto, è bene precisare che, quando si parla di filler, si parla di acido ialuronico e, quando si parla di botox, si parla di botulino. Si tratta di due trattamenti estetici mini-invasivi e che offrono dei buoni risultati, immediatamente visibili. Spesso, il filler acido ialuronico e le iniezioni di botulino vengono confuse tra loro.

Sono due metodi che possono essere usati per inestetismi e rughe di tipo diverso. Per essere più precisi, l’acido ialuronico vanta un’enorme capacità di idratare i tessuti dato che, dopo i trent’anni, acido ialuronico, collagene ed elastina nella pelle tendono a ridursi, causando una perdita di elasticità e la comparsa – per l’appunto – delle rughe. L’acido ialuronico è, quindi, ottimo per ripristinare la perdita di questo volume.

Il botulino, invece, è una sostanza che viene prodotta dal batterio Clostridium Botulinum, la quale interrompe – momentaneamente – il rilascio dell’acetilcolina a livello neuromuscolare: si tratta di una sostanza che “si occupa” di inviare ai muscoli i segnali di contrazione. In poche parole, quindi, il filler con acido ialuronico riempie le rughe; il botulino, invece, le distende. Un’altra importante differenza sta nel fatto che l’acido ialuronico è già presente nell’organismo in modo naturale – è, quindi, anallergico – il botulino è una tossina esterna (anche se sicura).

Botox e filler viso e labbra: benefici, controindicazioni e cosa sapere

Il filler con acido ialuronico è ottimo per trattare le rughe tra le sopracciglia, quelle ai lati del naso, agli angoli della bocca e sopra e intorno alla bocca, oltre a donare tonicità alla pelle, eliminare le occhiaie e aumentare il volume di zigomi e labbra. Il botox, invece, distende le rughe tra le sopracciglia, frontali e perioculari riducendo – di fatto – le rughe di espressione.

Per quanto riguarda i trattamenti, il botulino viene iniettato con un ago sottile all’interno dei muscoli che sono responsabili delle rughe di espressione, in una seduta che dura venti minuti circa e senza anestesia. Il risultato sarà visibile dopo circa una settimana e durerà dai quattro ai sei mesi circa. Il filler con acido ialuronico, invece, viene iniettato allo stesso modo, gli effetti sono subito visibili e la durata va dagli otto ai dieci mesi.

Come detto, l’acido ialuronico è una sostanza naturale, che non presenta particolari controindicazioni. Il botox, invece, è sconsigliato ai soggetti allergici, in gravidanza e durante l’allattamento. Infine, in ogni caso, è consigliabile rivolgersi sempre a un esperto in medicina estetica.