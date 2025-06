Ci sono dei piatti light che possono essere preparati velocemente e facilmente la sera. Si tratta di ricette gustose e leggere.

Saltare i pasti non è mai la soluzione per perdere peso o restare in forma. La scelta migliore è, infatti, quella di optare per una cena leggera, oltre che gustosa. Mangiare leggero, infatti, non vuol dire digiunare o mangiare senza gusto. Esistono dei piatti light che saziano, sono facili da preparare e anche particolarmente gustosi.

Si tratta di piatti sani che non richiedono molto tempo per la loro preparazione. Una cena leggera e dietetica è, quindi, la soluzione. Scopriamo insieme quali sono i piatti light che ti saziano senza farti ingrassare.

Idee per cene leggere e veloci: menù e ricette per una cena light

Come detto, preparare una cena sana e veloce non è difficile. Basta semplicemente trovare gli ingredienti giusti e il gioco è fatto. È importante che la cena non venga saltata, per non compromettere il benessere e la salute del nostro organismo. Esistono moltissime preparazioni leggere e con un apporto calorico davvero basso da preparare in poco tempo, nella nostra cucina. Queste si rivelano sempre deliziose se seguite passo passo e ogni fase porterà al risultato di un piatto sano e gustoso. Ecco alcune idee per cene leggere e veloci, menù e ricette per una cena light.

Petto di pollo morbido e asciutto

Il petto di pollo morbido e asciutto è una deliziosa ricetta, facile e veloce da preparare. Può essere preparato con una marinatura con limone, olioextravergine di oliva, aglio e cipolla. È anche possibile aggiungere del delizioso curry, yogurt o soia, solo per fare qualche esempio.

Parmigiana di zucchine light bianca

Si tratta di uno dei piatti più buoni della tradizione gastronomica. Si può preparare velocemente e facilmente, anche per una cena dietetica. Ovviamente, la ricetta della parmigiana di zucchine light bianca viene preparata con delle zucchine grigliate – assolutamente non fritte – che sono decisamente più salutari. Si preparano in appena quindici minuti e mezz’ora, per quanto riguarda la cottura.

Patate al forno senza olio

Le patate al forno senza olio, se consumate in dosi oculate, sono delle perfette ma inaspettate alleate per una dieta sana e dimagrante. Basta cuocerle nel forno e avrai il contorno per una cena leggera. Puoi impreziosirle con spezie a piacere, come il rosmarino che – con il suo profumo inconfondibile – è abbinabile a un petto di pollo alla piastra oppure a delle polpette vegetariane.

Polpette di tonno

Le polpette di tonno sono uno sfiziosio secondo piatto, alternativo rispetto alle solite polpette e ideale da preparare anche in estate o quando si ha voglia di qualcosa di leggero e fresco. Queste polpette con tonno possono essere cotte in forno o con la friggitrice ad aria.

Cecina

La cecina o torta di ceci è una ricetta della tradizione culinaria toscana. A base di farina di ceci, è un piatto perfetto anche per chi segue una dieta vegana. La cecina può essere cucinata in una teglia con farina di ceci, acqua, olio extravergine di oliva, sale fino e pepe. È ottima anche per una merenda leggera.

Non dimenticare che, prima di intraprendere un’eventuale dieta, è opportuno rivolgersi a un medico o un nutrizionista che saprà seguirti al meglio, in base al tuo caso specifico. La sera puoi consumare anche alimenti come pomodori, cetrioli, asparagi, cavolfiori, mele, tofu, insalate e, più in generale, verdure, frutta, cereali integrali e legumi.