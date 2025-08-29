Il petto di pollo è un piatto molto veloce. Per prepararlo gustoso e morbido, bastano alcuni semplici step.

Il petto di pollo alla piastra o, semplicemente, in padella è un grande classico che rappresenta le nostre tavole molto spesso. Il problema, però, è che ogni volta che lo andiamo a cucinare, il risultato è una fetta di carne piuttosto asciutta e secca. Come possiamo rendere questo piatto impeccabile?

Si tratta di uno dei piatti più leggeri, veloci e versatili da cucinare. Scopriamo come fare un petto di pollo morbido e qual è il trucco per non mangiare mai più pollo secco e stopposo.

Petto di pollo: così lo prepari morbido in padella senza farina (per ricette veloci e sfiziose)

Fortunatamente, non serve infarinare. Bastano davvero pochi accorgimenti per preparare un petto di pollo succoso e morbido. Uno degli step fondamentali è quello di avvolgere ogni fetta di petto di pollo in una pellicola per alimenti. Oltre a questo, sappi che bastano pochi ingredienti e una preparazione semplice e veloce per un petto di pollo morbido. Così lo prepari in padella senza farina, pronto per ricette veloci e sfiziose!

Ingredienti:

1 petto di pollo a fette

Succo di mezzo limone

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

Pepe q.b.

Sale q.b.

Spezie a piacere come curry o paprika.

Preparazione:

Se non è già a fette, taglia il petto di pollo a fette sottili ma non troppo. Fai riposare la carne con sale, olio, pepe e spezie per circa dieci minuti, così da ammorbidirla. Scalda la padella antiaderente a fuoco medio-alto. Aggiungi il pollo. Cuoci per circa tre minuti. Sfuma con il succo di limone. Copri con coperchio e fai cuocere per altri due minuti a fuoco basso.

La marinatura tradizionale viene fatta, semplicemente, con delle componenti basiche che sono l’olio extravergine di oliva e il limone, ma è possibile sperimentare anche altri tipi di marinatura con base di yogurt, oppure alla soia o, addirittura, aggiungendo del miele. Bastano, quindi, questi semplici passaggi per un petto di pollo saporito, morbido e leggero che potrai gustare per un pranzo o una cena dell’ultimo minuto. Scopri anche come cuocere il pollo in padella senza olio e come preparare una insalata di pollo sfiziosa, in modo facile e veloce.