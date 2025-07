Cucinare il pollo in modo super-leggerissimo e gustoso è possibile, grazie a un procedimento veloce e facile alla portata di tutti.

Il pollo è uno degli alimenti più consumati e amati, soprattutto quando si vuole restare leggeri senza appesantirsi troppo. Versatile, la carne di pollo si può preparare in tantissimi modi diversi. Ideale per grandi e piccini, è un’ottima base per squisite ricette. Se, però, seguiamo un regime ipocalorico e vogliamo cucinarla nella maniera più sana possibile, esiste un trucco per prepararla senza aggiungere olio in cottura.

Un metodo semplice e che permetterà di non aggiungere nessun grasso mentre si cuoce la carne di pollo, ma solo alla fine – una volta cotta – potremo condirla come più ci piace. Scopriamo come cuocere il pollo in padella senza olio e qual è la ricetta geniale per un pollo croccante, gustoso e leggero.

Cosce e petto di pollo sfizioso e light: come fare il pollo morbido in padella senza olio

Il petto di pollo si può preparare in tantissimi modi diversi: al forno, fritto, in padella, lesso, arrosto, ma anche con il pomodoro, alla griglia, con il barbecue e chi più ne ha più ne metta. Di ricette con questo tipo di carne bianca, ne esistono davvero tantissime. Molti poi lo prediligono, specialmente se sono a dieta. Anche perché cucinato alla piastra o in padella è davvero leggero e privo di grassi. A patto, però, di non cuocerlo con l’olio o il burro. Molti, infatti, quando preparano il pollo in padella, sono soliti cucinarlo con un elemento grasso per non farlo attaccare. In questo modo, un piatto che dovrebbe essere leggero e salutare rischia di diventare subito ipercalorico e, in alcuni casi, anche poco digeribile. Meglio, invece, se si vuole restare leggeri assumendo meno grassi, condirlo solo alla fine con un filo d’olio a crudo e, magari, del succo di limone. Ecco come fare il pollo morbido in padella senza olio, per delle cosce e un petto di pollo sfizioso e light.

Ingredienti:

Cosce o petto di pollo.

Brodo vegetale o un goccio d’acqua.

Limone.

Sale.

Spezie a piacere come curcuma, paprika, rosmarino o aglio.

Preparazione:

Metti a scaldare la padella antiaderente. Aggiungi il pollo e cuocilo a fuoco medio-alto con le spezie. Sfuma con acqua o brodo vegetale. Abbassa la fiamma e copri con un coperchio. Fai cuocere e gira a metà cottura, aggiungendo un pizzico di sale.

Così facendo, in pochi minuti avremo un piatto sano e leggero, gustosissimo! Scopri anche come cucinare il petto di pollo morbido e non asciutto e perché mettere il bicarbonato di sodio sul pollo prima di cuocerlo.