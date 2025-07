Questa insalata di pollo sfiziosa è davvero irresistibile oltre che leggera, combinazione di ingredienti perfetta e non cambio ricetta – chedonna.it

Per un pranzetto con i fiocchi provate l’insalata di pollo sfiziosa, è di una semplicità unica per quanto riguarda la preparazione ma soprattutto è facilissima!

È leggera e nutriente, gustosa al palato ma anche particolarmente stuzzicante e riesce a trasformare un anonimo pranzo in un appuntamento esaltante con un cibo sano e poco calorico. Così ci sembra davvero la ricetta ideale da gustare in questo periodo dell’anno, pure se si è a dieta.

In effetti l’insalata di pollo sfiziosa che abbiamo scelto di proporvi è una ricetta molto originale che chiaramente potete anche variare se ci sono degli ingredienti che non vi piacciono particolarmente, diciamo che è versatile, dunque voi provatela e “acconciatela” a vostro piacimento. Di certo l’apprezzeranno anche in famiglia!

Per preparare la ricetta dell’insalata di pollo sfiziosa non occorre essere chef, è di una facilità estrema

Il protagonista di questa pietanza è il petto di pollo grigliato ma potete anche seguire il trucco per cuocere il pollo in padella senza olio e otterrete la base su cui costruire la vostra insalata sfiziosa. La preparazione d’altronde è semplicissima e non occorre essere delle cuoche provette.

Visto che la possiamo considerare una ricetta stagionale, scegliete delle verdure di stagione per accompagnare la carne, noi abbiamo optato per quelle che trovate elencate nella lista degli ingredienti, se ce n’è qualcuna che non vi piace non usatela e sostituitela con un’altra di vostro gradimento.

Ingredienti per quattro persone

400 gr di petto di pollo a fette

200 gr di lattuga riccia

250 gr di pomodorini

1 peperone rosso piccolo

1 peperone giallo piccolo

1 cetriolo

1 ravanello

1 limone bio

40 gr di olive

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

1 pizzico di sale fino

1 pizzico di pepe nero (se piace)

origano a piacere

Preparazione

Prima di tutto cuocete il petto di pollo, scaldate la piastra, ungetela e adagiate le fettine, cuocete per una decina di minuti girando per dorare entrambi i lati. Mettete da parte. Lavate i peperoni, eliminate i semi e i filamenti interni oltre al picciolo e tagliateli a fettine sottili inserendoli in una insalatiera. Sciacquate anche la lattuga riccia e i pomodorini, asciugate il tutto per bene e tagliate a pezzi facendoli cadere direttamente nell’insalatiera. Lavate il cetriolo, pelatelo parzialmente e tagliatelo a rondelle . Pulite anche il ravanello e affettatelo, aggiungete entrambi agli altri ingredienti. Ora tagliate le fette di petto di pollo grigliate a listarelle o a cubetti, come preferite e unite alle verdure. Infine aggiungete le olive, il limone tagliato a piccoli spicchi, condite con sale, pepe nero macinato, origano e un filo di olio extra vergine di oliva.

A questo punto non vi resta che mescolare e servire subito in tavola. Volendo potete coprire con pellicola e tenere in frigo un paio di ore per farla diventare ancora più fresca.