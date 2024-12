Il cotechino è un piatto della tradizione italiana, particolarmente consumato durante le feste di Natale. Prepararlo è facilissimo.

Il cotechino è, senza alcun dubbio, uno dei piatti più amati che fanno parte della tradizione gastronomica italiana, che viene preparato soprattutto durante le festività. Si tratta di un piatto apprezzato da molte persone, ma per ottenere dei buoni risultati è necessario conoscere i segreti della sua cottura.

Per preparare un cotechino che abbia un sapore perfetto, ad esempio, ci sono alcuni trucchi da chef da poter seguire facilmente. Scopriamo come cuocere il cotechino alla perfezione per un risultato impeccabile.

Come cuocere il cotechino nella pentola a pressione senza che si rompa: il tempo di cottura del cotechino fresco

La ricetta è simile in tutta Italia anche se, da regione a regione, possono cambiare le spezie (ma non il tipo di carne). Quello che, però, rende indimenticabile il piatto è la cottura del cotechino, che deve essere al punto giusto e leggero. E, allora, come sgrassare il cotechino in cottura e portare a tavola un prodotto rispettoso delle sue origini? Più o meno, tutti sanno che i migliori accompagnamenti per il cotechino sono le lenticchie oppure il puré di patate, ma non tutti conoscono i segreti per portare a tavola un prodotto leggero, senza il rischio che sia troppo grasso o che si rompa la pelle che avvolge la carne durante la cottura. La preparazione è molto facile. Scopriamo insieme gli ingredienti per 4 persone.



Ingredienti:

1 cotechino

Acqua q.b.

4 chiodi di garofano

4 foglie di alloro

Sale q.b.

Preparazione:

Lasciate il cotechino a bagno in una pentola con acqua fredda per tutta la notte. Bucherellate, quindi, con una forchetta la pelle della carne, così da evitare che il cotechino si rompa. Inserire la griglia per la cottura a vapore nella pentola a pressione. Riempite di acqua, senza che questa arrivi a toccare la carne. Posizionate il cotechino sopra la griglia e chiudete la pentola. Cuocete, quindi, a fuoco alto e aprite la valvola abbassando la fiamma, quando sentirete un fischio. Procedete cuocendo per 30 minuti. Fate sfiatare la pentola, apritela e, una volta fatto, controllate la cottura perché, in caso, dovrete cuocere un altro po’ senza richiudere il coperchio. Una volta fatto, fate intiepidire il cotechino. Affettatelo dopo averlo spellato e servite come preferite, ad esempio con lenticchie o puré.

Nell’acqua, potete aggiungere sale, foglie di alloro e chiodi di garofano. Non dimenticate che i tempi di cottura variano in base alla grandezza del cotechino e del tipo di pentola utilizzata. Se avanza del cotechino cotto, potete conservarlo in frigorifero all’interno di un contenitore ermetico, per circa tre giorni al massimo. Scoprite anche come preparare una zuppa di lenticchie tradizionale e dei ravioli con cotechino e crema di lenticchie.