La zuppa di lenticchie è una ricetta veloce e gustosa, perfetta da gustare nelle fredde serate in autunno e in inverno.

La zuppa di lenticchie è uno dei piatti più amati, che appartengono alla tradizione culinaria italiana. Si tratta di un comfort food per eccellenza, perfetto da gustare caldo durante la stagione autunnale e la stagione invernale. Il punto di forza sono gli ingredienti semplici facilmente reperibili.

Adatta a un pranzo o una cena in famiglia o tra amici, la zuppa di lenticchie può essere preparata facilmente. Scopriamo la ricetta della nonna, veloce e gustosissima, della zuppa di lenticchie tradizionale.

La ricetta della zuppa di lenticchie tradizionale e saporita

La ricetta della zuppa di lenticchie è veloce e facile da preparare. Questa minestra di lenticchie saporita è un piatto nutriente e sano, perfetto per una giornata fredda. Si tratta, inoltre, di un buon piatto vegano e vegetariano ricco di fibre e proteine. La preparazione è facile e richiede appena venti minuti, oltre a quarantacinque minuti di cottura. Scopriamo gli ingredienti che servono per quattro persone per preparare questo primo piatto.

Ingredienti:

250 grammi di lenticchie secche

250 grammi di patate

100 grammi di porri

2 foglie di alloro

180 grammi di pomodorini ciliegino

1 litro di acqua

1 cucchiaino di curcuma in polvere

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale fino q.b.

Origano q.b.

Pepe nero q.b.

1 pane nero ai cereali

Preparazione:

Iniziate tagliando finemente la parte bianca del porro e sbucciando le patate, da ridurre a dadini. Scaldate, quindi, l’olio in un tegame e rosolate il porro. Aggiungete le patate, unite le lenticchie risciacquate e l’acqua. Aggiungete, quindi, anche la curcuma, l’alloro e, mescolando, fate cuocere a fuoco medio-basso per trenta minuti circa. Per preparare i crostini, tagliate a dadini il pane, versandoli su una teglia e conditeli con olio, sale, pepe e origano. Tostate, quindi, il pane in forno preriscaldato a 200°, per otto minuti e in modalità ventilata. Lavate e tagliate a metà i pomodorini, da aggiungere per proseguire la cottura per circa dieci minuti. Regolate sale, pepe e togliete dal fuoco, lasciando riposare per qualche minuto. Aggiungete un filo di olio a crudo, pepe e i croccanti crostini di pane tostati al forno.

La ricetta della zuppa di lenticchie può essere preparata anche senza patate, in base ai gusti. Può essere conservata in frigorifero per un giorno. Si tratta di una minestra buonissima da provare anche con farro e orzo. Ricordate che le lenticchie sono alleate di ferro per la salute.