Crostata di mele: la ricetta della nonna semplicissima e classica

La crostata di mele è una ricetta della nonna classica, amata praticamente da tutti. Si tratta di un dolce perfetto per merende e colazioni.

La crostata di mele è, senza alcun dubbio, uno dei dolci più apprezzati della tradizione italiana. Semplice e gustosa, grazie al suo sapore avvolgente ci riporta ai meravigliosi ricordi di infanzia autunnali che sanno di calore e di casa. La ricetta prevede una base di pasta frolla croccante, che si sposa con la morbidezza delle mele.

Gli ingredienti creano un equilibrio perfetto, che rende questa ricetta l’ideale per la colazione e la merenda. Scopriamo insieme la ricetta della nonna della crostata di mele, semplicissima e classica.

La ricetta della nonna della crostata di mele classica e morbida

La ricetta della crostata di mele morbida e buonissima è facilissima da preparare e può essere gustata soprattutto in questi freddi pomeriggi autunnali. Si tratta, infatti, di un dolce che può essere consumato sia a merenda, ma anche a colazione e amato sia dai grandi che dai piccini. Come ripieno, ci sono delle gustosissime mele cotte tagliate a pezzetti, preparate con zucchero, succo di limone e cannella. La preparazione richiede appena 25 minuti, mentre la cottura 35 minuti. Ecco gli ingredienti per 8 persone.

Ingredienti:

500 grammi di mele

1 limone, il suo succo

200 grammi di zucchero

2 uova

320 grammi di farina

80 grammi di olio di semi

8 grammi di lievito per dolci

Cannella in polvere q.b.

Zucchero a velo q.b.

Preparazione:

Prima di tutto, sbucciate le mele e tagliatele a pezzetti dentro una padella. Aggiungete, quindi, 100 grammi di zucchero, versando anche cannella e succo di limone da mescolare. Fate cuocere le mele in padella per circa 5 minuti, mescolando. Preparate la pasta frolla, rompendo le uova in una ciotola a cui aggiungere il restante zucchero, olio e lievito da mescolare. Unite, dunque, la farina poco alla volta, mescolando. Versate l’impasto su un piano che sia infarinato, così da poter continuare a lavorarlo. Ottenuto un panetto liscio, mettetelo da parte e, quando il liquido delle mele si sarà assorbito, spegnetele e fatele intiepidire. Stendete la pasta frolla – due terzi del panetto – con un mattarello, aiutandovi con un foglio di carta forno che sia infarinato. Ungete e infarinate una tortiera, su cui versare il disco di pasta frolla di cui sistemare i bordi con un coltello. Una volta fatto ciò, versate il ripieno di mele da livellare. A questo punto, utilizzate la restante pasta frolla per la decorazione, stendendola su un piano infarinato e facendone delle strisce. Sistemate, dunque, le strisce sulla crostata e sigillate il bordo con le dita e con una forchetta. Infornate in forno preriscaldato e ventilato per 35 minuti circa a 170°. Una volta terminata la cottura, fate intiepidire, rovesciatela e decoratela con zucchero a velo!

In base ai vostri gusti, potreste aggiungere cioccolato o frutta secca in granella come nocciole, noci, mandorle o altra mela e cannella! Per quanto riguarda la conservazione della crostata, conservatela a temperatura ambiente coperta per 3 giorni al massimo.