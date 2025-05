Anche la crema pasticcera impazzisce, ma è possibile evitarlo con la giusta ricetta. Ci sono degli errori da non fare per evitare che succeda.

La crema pasticcera è una delle preparazioni per dolci più buone, che appartengono alla tradizione culinaria italiana. Profumata e morbida, deve essere preparata in un determinato modo per non impazzire. Viene utilizzata per guarnire un’infinità di torte, bignè e dolci di ogni genere. È anche ottima da gustare al cucchiaio.

Una crema pasticcera che impazzisce vuol dire che diventa liquida o con grumi. Potrebbe capitare che, sbagliando un passaggio, la crema pasticcera impazzisca. Scopriamo perché la crema pasticcera impazzisce e come evitarlo.

Perché la crema pasticcera impazzisce: la ricetta per evitare che accada e cosa fare se succede

Prima di tutto, ci si deve domandare perché la crema pasticcera diventa liquida o grumosa. Ci sono due motivi principali, ovvero il calore durante la cottura o l’ordine errato degli ingredienti. Il procedimento va, infatti, seguito attentamente e amalgamando bene gli ingredienti prima di scaldare il tutto.

Ingredienti:

4 tuorli d’uovo

500 millilitri di latte intero

40 grammi di farina o amido di mais

120 grammi di zucchero

Scorza di limone

Preparazione:

Prima di tutto, scalda il latte ricorrendo alla scorza di limone, ma non farlo bollire. Monta, quindi, i tuorli all’interno di una ciotola con lo zucchero e fino a ottenimento di un composto. Aggiungi amido di mais o farina, amalgamando. Versa, quindi, il latte caldo sul composto, continuando a mescolare. Cuoci a fuoco basso in una casseruola, mescolando con una frusta. Togli subito dal fuoco appena si addensa.

Cosa fare, come rimediare e recuperare la crema pasticcera impazzita

Alla comparsa di grumi, togli subito dal fuoco e procedi con un mixer a immersione. Se, invece, è troppo liquida, continua a cuocere e a mescolare fino ad addensamento. Per evitare che accada, comunque, continua a mescolare cuocendo a fiamma bassa. Ricorda di spegnere quando la temperatura raggiunge 82°-84° al massimo.

Il composto, infatti, non dovrà mai bollire, ma dovrà essere cotto sempre a fuoco basso. Un altro trucco per non far impazzire la crema pasticcera, oltre a girarla costantemente per evitare la formazione di grumi, è andare sempre nello stesso verso. In conclusione, preparare una crema pasticcera buona e perfetta non è difficile come potrebbe sembrare, seguendo i passaggi esatti con attenzione. Scopri anche come preparare una crema di ricotta perfetta e super-cremosa e come sostituire il lievito nelle torte.