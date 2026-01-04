Cos’è il Project Pan? La tendenza dei social media spiegata – CheDonna.it

Con il nuovo anno arrivano pulizie nell’armadio, routine e rituali, e nuovi modi per valutare tutto ciò che si possiede. Gli algoritmi di TikTok hanno iniziato a pubblicare una serie di video sulle persone che partecipano al “Project Pan”

Vi spieghiamo nel dettaglio di cosa si tratta, è una pratica che dovrebbe essere la norma ma che, noi donne lo sappiamo bene, il più delle volte non riusciamo proprio a mettere in atto.

Continua a leggere per scoprire nel dettaglio questa tendenza e come puoi realizzarla a casa tua, e si spera che tu faccia attenzione a quello che usi e a quello che non usi.

No non si tratta di un qualcosa per rimanere eterni bambini come Peter Pan, è qualcosa di molto più utile, interessante e anche in grado di offrirci qualche spunto di riflessione sulla quantità enorme di spreco che facciamo durante la nostra vita.

Il Project Pan utile per essere consapevoli dei propri consumi in ambito make up

Il Project Pan è una tendenza online che incoraggia le persone della community beauty a usare ciò che già possiedono prima di pensare di acquistare qualcosa di nuovo. Il concetto deriva dall’espressione inglese “hitting pan”, che significa vedere il fondo di un ombretto o di una palette, sapendo di aver utilizzato il trucco fino al punto di finirlo.

Esistono numerose community online dedicate alla condivisione di progressi, consigli, trucchi e modi in cui le persone partecipano a questa tendenza. Un altro elemento di questa tendenza adottato da alcuni creativi è una variante del “no buy” o “low buy”, in cui non acquistano nuovi prodotti e consumano quelli che hanno, oppure, se acquistano qualcosa, lo fanno per sostituire qualcosa che hanno già usato.

L’obiettivo del Project Pan è che le persone siano consapevoli delle proprie abitudini di spesa, che siano consapevoli degli articoli che già possiedono prima di acquistarne di nuovi e, si spera, che trovino gioia nell’usare ciò per cui hanno speso i loro soldi. Quando il Project Pan si completa alla fine dell’anno, le persone sui social media provano un senso di orgoglio per aver completato i prodotti e raggiunto i vari obiettivi che si erano prefissati per il loro utilizzo.

Sebbene il concetto di “usare ciò che si possiede” esista da molto tempo, il trend dei social media “Project Pan” su TikTok risale al 2021. Ma la tendenza e la community online esistono da molto più tempo. La pagina Reddit r/ProjectPan è stata creata nel 2015 e ha ispirato altri a “fare panning” e documentare i propri percorsi.

È difficile individuare un singolo creatore che abbia reso popolare questa tendenza online, alcuni utenti hanno creato account dedicati ai loro progetti pan, come natsprojectpan, avviato nel 2021. L’utente Instagram elease, noto anche come pan_de_replay, ha iniziato a documentare i propri panning nel 2018.

Come partecipare? È semplice come sembra: usa ciò che hai già. Online, le persone consigliano di trovare il modo più comodo per organizzare i propri oggetti. Magari prendi le cose che usi ogni giorno e mettile in evidenza, in un punto dove puoi vederle costantemente. Spesso non si tratta di essere ‘spreconi’ ma semplicemente presi da mille cose e distratti. Personalmente mi è capitato di dimenticarmi completamente di un trucco o di un prodotto, magari comprato con i saldi e messo da parte.

Alcuni creatori e persone che aderiscono a questa tendenza creano anche un foglio di calcolo con gli articoli in loro possesso e il costo per utilizzo di ciascun articolo, tenendo traccia di ogni volta che utilizzano il prodotto. A fine anno fate una foto dei vostri prodotti e postateli online con l’hashtag #projectpan