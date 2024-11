Il 2024 sarà ricordato come un anno pieno di emozioni e promesse d’amore, con tanti matrimoni di coppie Vip che hanno fatto sognare milioni di persone.

Dai ricevimenti fastosi alle cerimonie più intime, le coppie VIP e i loro matrimoni del 2024 hanno dominato i social e le prime pagine, regalando ispirazione e storie che resteranno impresse. Ogni cerimonia è stata speciale, tra location mozzafiato, dettagli curati e momenti carichi di emozione, a dimostrazione che l’amore ha sempre un modo unico di esprimersi.

Non si è trattato solo di sfarzo e glamour, ma di celebrazioni autentiche dove famiglia, amici e promesse solenni hanno avuto un ruolo centrale. Ripercorriamo i matrimoni Vip del 2024: un viaggio tra amore, eleganza e magia, per celebrare un anno che ha reso l’amore il vero protagonista.

Coppie Vip, i matrimoni del 2024: Diletta Leotta e Loris Karius

Il matrimonio tra la presentatrice Diletta Leotta e il portiere del Newcastle Loris Karius è stato uno degli eventi più sfarzosi dell’anno. La coppia ha scelto Vulcano, nelle splendide Eolie, per dire “sì” il 22 giugno. L’intero weekend è stato un concentrato di eleganza e festeggiamenti esclusivi.

Tra gli invitati spiccavano molti volti noti. La sposa ha sfoggiato ben tre abiti da sposa di Atelier Emé: raggiante e felice, Diletta Leotta ha condiviso questo momento speciale anche con la loro figlia Aria, nata il 16 agosto, lo stesso giorno del compleanno della mamma.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, uniti dall’amore nato al Grande Fratello Vip nel 2017, hanno scelto la Toscana per celebrare il loro matrimonio il 30 giugno. Lui, figlio del celebre ciclista Francesco Moser, e lei, sorella di Belén Rodriguez, hanno trasformato la Tenuta Armitino in un luogo da sogno.

Un intero weekend dedicato alle nozze ha visto parenti e amici stretti festeggiare la coppia in un’atmosfera di pura magia. Le nozze hanno consolidato la loro posizione tra le coppie Vip più amate del 2024, offrendo un esempio di amore autentico e duraturo.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei

L’ex Miss Italia Manila Nazzaro e il ballerino internazionale Stefano Oradei hanno scelto una doppia celebrazione. Dopo il rito civile, avvenuto il 4 maggio in Campidoglio, i due hanno organizzato un sontuoso ricevimento il 13 maggio a Villa Miani, un luogo esclusivo di Roma.

Con oltre 150 invitati, l’evento ha esaltato l’eleganza della coppia e confermato la loro unione tra i matrimoni Vip più iconici del 2024.

Alice Sabatini e Gabriele Benetti

Il 22 giugno un altra ex Miss Italia, Alice Sabatini, ha sposato il cestista Gabriele Benetti con una cerimonia che ha rispettato le tradizioni. Il matrimonio si è svolto nella suggestiva Chiesa di Santa Maria di Castello a Tarquinia, seguito da una festa in un resort a Montalto Marina.

L’equilibrio tra semplicità e raffinatezza ha reso il loro giorno speciale un esempio perfetto di come le coppie vip del 2024 sappiano coniugare stile e autenticità.

Matrimoni coppie Vip 2024: Millie Bobby Brown e Jack Bongiovi

La star di Stranger Things Millie Bobby Brown e Jack Bongiovi, figlio della leggenda del rock Jon Bon Jovi, si sono sposati in Italia, in una villa in provincia di Siena, con una cerimonia intima e blindatissima alla fine di maggio.

Insieme dal 2021 e ufficialmente fidanzati dalla primavera del 2023, i due giovani, rispettivamente 20 e 22 anni, sono diventati una delle coppie Vip del 2024 più seguite, ispirando i fan di tutto il mondo con la loro storia d’amore. Ad officiare il rito è stato un attore di Stranger Things.

Simona Ventura e Giovanni Terzi

Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno celebrato il loro amore con un doppio appuntamento. Il 26 giugno la coppia ha organizzato un indimenticabile party a Milano con ben mille invitati. E poi il 6 luglio, dopo sei anni di fidanzamento la coppia ha pronunciato il fatidico sì, diventando così moglie e marito.

La cerimonia, molto romantica ed elegante, si è tenuta nel parco del Grand Hotel di Rimini. La conduttrice e il giornalista, tra le coppie vip del 2024 più iconiche, hanno fatto le cose in grande: una torta a cinque piani, tanti ospiti Vip tra i quali la testimone della sposa, Milly Carlucci, e gran finale con spettacolo di fuochi d’artificio.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Dopo una proposta di matrimonio arrivata nei minuti finali del 2023, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno coronato il loro amore il 12 luglio in Versilia.

La loro storia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip nel 2020, è proseguita con la nascita del loro figlio Gabriele, ora di quasi due anni. Il matrimonio è stato un altro passo importante per una delle coppie vip del 2024 più amate.

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, uno dei matrimoni Vip più attesi del 2024

Una delle coppie Vip che resiste da anni è finalmente andata all’altare. Dopo oltre dieci anni di amore, Gigi Buffon e Ilaria D’Amico hanno coronato il loro sogno con un matrimonio che ha unito eleganza, emozione e intimità. Il 28 settembre, nella splendida cornice di Villa Oliva a Lucca, i due hanno pronunciato il fatidico “sì” davanti a circa duecento invitati, tra cui personalità di spicco del mondo dello sport e dello spettacolo. La cerimonia, raffinata e sentita, è stata impreziosita dalla presenza di Monica Bellucci come testimone della sposa, accompagnata dal suo compagno, il regista Tim Burton.

I figli della coppia hanno avuto un ruolo speciale nella giornata. David Lee e Louis Thomas, nati dalla precedente relazione di Buffon con Alena Seredova, hanno affiancato il fratello minore Leopoldo Mattia, figlio di Gigi e Ilaria, e Pietro, il primogenito della D’Amico. Dopo la cerimonia, i festeggiamenti sono proseguiti con un brunch a Marina di Massa, un’occasione per celebrare l’amore in un’atmosfera conviviale e intima. Questo matrimonio, uno dei più attesi tra le coppie Vip del 2024, consolida una relazione che ha saputo crescere e consolidarsi nel tempo.

Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi

Il 5 ottobre la supermodella Mariacarla Boscono ha sposato Claudio Stecchi, campione italiano di salto con l’asta. Le nozze sono state celebrate a Bagheria, in Sicilia. La Boscono è già madre di una bambina, Maria Lucas, nata nel 2012 dalla relazione con l’ex Andrea Patti che durante il ricevimento ha letto un passo de “Il piccolo principe”.

La Boscono ha indossato tre abiti da sposa tutti firmati Dolce&Gabbana Alta Moda custom made. Ad intrattenere gli ospiti Giorgia, che prima della cerimonia ha intonato a cappella Il cielo in una stanza, mentre per la cena ha spaziato tra i grandi classici, tra cui Nina Simone, Mina, e Patty Pravo.