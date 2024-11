Quali coppie VIP sono ancora inseparabili? Scopri le storie d’amore più longeve delle coppie famose italiane e internazionali.

Nel mondo dello spettacolo spesso sono gli amori lampo e le separazioni clamorose a fare notizia, ma tra le coppie Vip ce ne sono anche alcune che, contro ogni previsione, durano nel tempo. Coppie inossidabili che diventano simboli di stabilità, dedizione e, in molti casi, di un’autentica favola moderna. Sono eccezioni che confermano la regola e che dimostrano che, anche vivendo sotto i riflettori, è possibile costruire un amore che dura, che sopravvive al gossip e all’attenzione mediatica.

Impossibile non ricordare Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Per anni, sono stati l’incarnazione dell’amore con la “A” maiuscola, fatta di ironia, battute, ma anche di una tenerezza che traspariva in ogni gesto e parola. L’affetto che li legava era evidente, ed è forse per questo che il pubblico italiano li ha sempre amati: erano autentici, senza filtri. D’altro canto, in tempi più recenti, storie che sembravano destinate a durare per sempre sono finite all’improvviso. L’addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stato un fulmine a ciel sereno. Dopo quasi vent’anni insieme è calato il sipario, anche in modo abbastanza burrascoso. Vediamo invece quali sono le coppie Vip che continuano a farci credere al lieto fine.

Le coppie Vip italiane più durature

La Vip in casa è solo lei. Quando si sono innamorati, lui ha lasciato il lavoro per farle da manager, produttore e, quando necessario, anche da autista: il matrimonio di Orietta Berti e Osvaldo Paterlini dura dal lontano 1967. Il loro segreto? La riservatezza. Sono riusciti a costruire una vita insieme lontano dalle luci della ribalta, mantenendo un profilo basso. Hanno avuto due figli, Omar e Otis.

Il secondo li ha resi anche nonni di due bambine, Olivia e Ottavia (sì, tutti i nomi della famiglia iniziano con la O). Pur essendo un’icona della musica italiana, amatissima dal pubblico, Orietta Berti e la sua famiglia solo la dimostrazione che nel mondo dello spettacolo può esistere un amore “normale” e tranquillo.

Anche Lorella Cuccarini e Silvio Capitta (meglio conosciuto come Silvio Testi, famoso produttore discografico e autore televisivo) sono una coppia che ha resistito alle sfide del tempo. Sono sposati dal 1991, ed hanno quattro figli: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio. Lorella ha raccontato più volte come la loro unione si basi su rispetto e sostegno reciproco, e su un amore che è diventato un rifugio sicuro. Fabio Caressa e Benedetta Parodi, celebre coppia della TV italiana, sono insieme da oltre 25 anni. Uniti nella vita e negli impegni professionali, con tre figli e mille progetti, sono amatissimi dal pubblico che li segue per la loro spontaneità e l’armonia che trasmettono. Benedetta e Fabio dimostrano che anche le coppie della televisione possono trovare una normalità che fa bene all’amore.

Matrimoni da favola: la coppia Vip italiana più amata

Tra le coppie Vip italiane più amate dal pubblico c’è quella formata da Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, che poche settimane fa abbiamo visto sfilare sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Insieme dal 2005 e sposati dal 2012, i due attori hanno scelto di vivere il loro amore con discrezione, lontano dal clamore mediatico, riuscendo così a creare una relazione solida e autentica.

Con due figlie, Emma e Bianca, e una carriera piena di successi, Luca e Luisa si supportano a vicenda, e il loro amore si basa su un rispetto e un’affinità che traspare nelle rare interviste dove parlano l’uno dell’altra.

Dai Beckham a Sting e Trudie, le coppie Vip internazionali più longeve

David e Victoria Beckham sono l’esempio di una coppia che, nonostante la fama mondiale, è riuscita a mantenere un rapporto stabile ed equilibrato. Sposati dal 1999 sono genitori di quattro figli, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper, e incarnano uno stile di vita glamour ma allo stesso tempo improntato sulla stabilità. La loro storia è iniziata alla fine degli anni ’90, quando lui era già una star del calcio e lei una delle icone pop delle Spice Girls.

Entrambi hanno saputo trasformare la loro fama in imprenditoria di successo, lui con investimenti sportivi e collaborazioni internazionali, lei con il suo brand di moda. Nel corso degli anni hanno dovuto affrontare momenti difficili, ma hanno sempre preferito farlo con discrezione, scegliendo di rimanere uniti e di costruire insieme una famiglia affiatata e serena.

Tom Hanks e Rita Wilson, sposati dal 1988, sono una delle coppie Vip più longeve di Hollywood. La loro storia è fatta di rispetto e stima reciproca: Tom ha descritto più volte Rita come la sua compagna ideale, e il pubblico li ama per la naturalezza e la riservatezza con cui hanno vissuto il loro amore. Un’altra unione inossidabile è quella tra Sting e Trudie Styler. Insieme da oltre 40 anni, dopo un lungo fidanzamento si sono sposati ed hanno avuto quattro figli. Condividono tante passioni, dall’arte alla musica, ai viaggi.

Entrambi, poi, hanno scoperto di amare l’Italia. Nel 1997 hanno acquistato una tenuta sulle colline toscane, a sud di Firenze, dove producono vino.

Barack e Michelle Obama, l’amore che ha conquistato il mondo

E poi c’è la storia di Barack e Michelle Obama, una delle coppie Vip più amate a livello globale. Si sono conosciuti nel 1983 in un piccolo studio legale a Chicago, molto prima che la politica li portasse alla ribalta mondiale. Nel 1992 si sono sposati e hanno avuto due figlie, Malia e Sasha. il loro legame si è consolidato negli anni, e anche durante gli otto anni alla Casa Bianca hanno sempre cercato di mantenere uno stile di vita il più possibile “normale”, vivendo la presidenza come una squadra affiatata.

Oggi, fuori dalla politica attiva, continuano a ispirare milioni di persone con i loro progetti sociali e con un rapporto molto solido. Michelle ha spesso raccontato della loro vita insieme con toni sinceri, descrivendo le difficoltà e i momenti di crescita come una coppia comune, in cui tanti si riconoscono. Qualche anno fa l’ex First Lady ha dichiarato in un’intervista: «Siamo sposati da 30 anni, ce ne sono stati 10 brutti: dipende da come li guardi, la gente spesso si arrende subito».

Le coppie più amate dello show-biz

Anche Beyoncé e Jay-Z, una delle coppie Vip più ricche e chiacchierate del mondo, sono riusciti a costruire un rapporto solido nonostante la pressione della fama. Uniti dal 2001, si sono sposati in segreto nel 2008 ed hanno affrontato difficoltà che non hanno mai nascosto, riuscendo a superare un’infedeltà di lui e a crescere come coppia e come famiglia.

Con i loro tre figli, Blue Ivy e i gemelli Rumi e Sir, oggi rappresentano una delle coppie più amate dello star system, tanto che qualche anno fa Tiffany li ha scelti per una campagna che raccontava l’amore attraverso i suoi gioielli. Tra le coppie Vip più longeve e solide di Hollywood c’è quella formata da Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, insieme dal 1998. La loro relazione ha superato ogni scetticismo iniziale legato alla differenza d’età, venticinque anni, dimostrando che l’amore può davvero superare ogni pregiudizio e fermare le lancette dell’orologio.

John Legend e Chrissy Teigen, una delle coppie Vip più affiatate

La pop star John Legend e la modella Chrissy Teigen, invece, sono l’immagine della coppia moderna e spontanea. Uniti dal 2007 e sposati dal 2013, hanno realizzato il sogno di una famiglia numerosa. Dopo Luna e Miles, la coppia nel gennaio 2023 ha accolto la terzogenita Esti.

E solo cinque mesi dopo ha dato il benvenuto al piccolo Wren Alexander Stephens, nato da madre surrogata alla quale Chrissy si era rivolta dopo che nel 2020 aveva perso un bambino a causa di un aborto spontaneo, pensando di non essere più in grado di portare avanti una gravidanza. Così ora John e Chrissy sono genitori di quattro figli. Condividono spesso i loro momenti di vita quotidiana sui social, mostrando una famiglia vera e autentica, e per questo sono adorati dai fan.