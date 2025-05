Spoiler Tradimento: la scelta di Ipek, Guzide reagisce così

Che cosa vedremo la prossima settimana per quanto riguarda il nostro programma del cuore che arriva dalla Turchia? Scopriamolo insieme.

Con l’arrivo della bella stagione moltissimi programmi purtroppo volgono al termine, per il momento però possiamo continuare ad assistere alla nostra amata soap opera Tradimento con la messa in onda giornaliera, oltre ad un appuntamento in Prime time, sempre super seguito. La trama del programma, ricchissima di colpi di scena, rende impossibile staccarsi da lei.

Noi oggi ti vogliamo svelare in anteprima quello che potremmo vedere nei prossimi giorni. Ci focalizzeremo specialmente sulla scelta di Ipek che lascerà Guzide, e non solamente, senza parole. Quindi, non ci perdiamo in chiacchiere ma andiamo a vedere nel dettaglio.

Anticipazioni Tradimento, sembra impossibile ma Guzide reagisce in questo modo

Le anticipazioni della nostra amatissima soap opera turca continuano a lasciarci senza parole. Iniziamo dicendo che Tolga farà irruzione nella villa di Mualla con cercare di convincere Oylum a scappare via con lui ma la donna lo caccia via. Oltan, intanto riceve un avvertimento alla signora Dicleli, se subirà un attacco nuovamente il figlio perderà la vita.

Il giovane sembra non voler assolutamente demordere e per questo motivo chiama Oylum ma Guzide gli intima di non cercare più la ragazza. Oltan darà uno schiaffo a Kudret perché ha partecipato al tentativo di rapimento di Oylum e Can. Ecco che Kudret ha una idea, droga Tolga e lo porta ad una festa con tantissime ragazze.

Il motivo è solamente uno, fargli togliere dalla testa Oylum! Guzide, nel mentre, ha rischiato di essere investita da una macchina nera. Ozan, intanto si aggiudica un lavoro molto importante! Passiamo a Tarik che cade nella trappola ideata da Yesim, gli fa crede che la polizia lo ha arrestato con l’accusa di aver ucciso Korkmaz.

Arriviamo ad Ipek, che si lascia andare completamente, dopo aver conosciuto uno psichiatra, Serfar, amico di Guzide. Oylum, intanto ha paura per la vita di Kahramn perché viene a sapere che hanno avuto un incidente. Ma, fortunatamente, sono tutti sani e salvi! Quando torna a casa però vede un video sul web, dove si mostra Tolga in compagnia di moltissime ragazze.

Ecco quindi che di li a pochissimo, Oylum e Kahraman si fidanzano mente Tolga chiede scusa a Selin. Non sembrano essere finiti i colpi di scena, anzi. Oltan decide che è arrivato il momento di denunciare Ersin perché il progetto non è quello che ha ricevuto dalla Russia. Intanto Senzai chiede a Guzide di sposarlo.

Ma, di li a poco, scopre che è stata Ipek a cercare di investire Guzide e tutto questo accade grazie a Yesim. Obbligata dal padre a dire la verità su quanto accaduto. Intanto, Numan ha una emorragia celebrale. Per ultimo, Selin e Tolga decideranno di adottare una bambina. Quindi, non perdiamoci assolutamente i prossimi appuntamenti della soap opera che arriva dalla Turchia potremmo pentircene amaramente!