Acqua, Aria, Terra e Fuoco sono gli elementi zodiacali da tenere in considerazione, in astrologia, per la conquista in amore.

L’astrologia ha avuto, da sempre, il suo fascino, influenzando – in parte – il modo in cui ci si relaziona agli altri. Sia che si tratti di amore o lavoro, ogni segno zodiacale è caratterizzato da particolari comportamenti e tratti caratteriali che lo contraddistinguono.

Cercare di capire di più di un segno zodiacale permette di entrare maggiormente in sintonia con esso. È, quindi, possibile capire come conquistare un uomo in base al suo elemento zodiacale. Cancro, Pesci e Scorpione sono segni d’Acqua, mentre Gemelli, Acquario e Bilancia sono segni d’Aria, Toro, Capricorno e Vergine sono segni di Terra e Ariete, Sagittario e Leone sono segni di Fuoco. Scopriamo come sfruttare le stelle e far breccia nel cuore di chi ti piace.

Segni di Fuoco: come conquistare un uomo Ariete, Sagittario e Leone

I segni di Fuoco sono Sagittario, Ariete e Leone. Si tratta di segni che necessitano di stimoli, passioni e che cercano persone che siano solari. Naturalmente, ci si può innamorare di chiunque – a prescindere del proprio segno zodiacale – ma le combinazioni migliori per delle coppie felici sembrano essere quelle Terra-Acqua e Aria-Fuoco. Gli Ariete sono spesso competitivi e impulsivi e hanno bisogno di qualcuno che sappia tenere loro testa, facendoli riflettere e ridere quando la vita si fa dura. Non amano che gli si diano ordini.

Il Sagittario ama viaggiare, la libertà, gli animali e gli sport, ma non sentirsi giudicato. Generalmente, è un segno che ama l’avventura e ha molto senso dell’umorismo, per cui riesce a conquistare con facilità dato che, difficilmente, si resiste al suo fascino. Il consiglio è quello di approcciarlo soltanto se ami l’avventura.

Il Leone cerca il meglio: una persona che sia solare e intraprendente e che voglia costruire una relazione onesta e romantica. Per i Leoni, le storie d’amore sono sempre importanti: fa sentire la sua compagna al centro del mondo. Per tenere viva la fiamma, però, occorre ammirarlo e rassicurarlo, dimostrandogli amore.

Conquistare i segni di Aria: Gemelli, Acquario e Bilancia

Acquario, Bilancia e Gemelli sono alla ricerca di complicità emotiva e mentale. I Gemelli amano la libertà, ragionare e i confronti costruttivi e intelligenti quindi, per conquistare un Gemelli, la comunicazione deve essere al centro della strategia. Sii sincera e divertente. Affascinanti, generosi e fantasiosi, sono pieni di gioia di vivere e amanti delle donne, per cui difficili da tenere stretti.

Anche l’Acquario è uno spirito libero che cerca, soprattutto, partner interessanti e divertenti che sappiano ascoltare e parlare. Si tratta, infatti, di un segno zodiacale che ama essere colpito intellettualmente. Ha bisogno di indipendenza e l’amore gli mette un po’ di ansia. Molto attraente e sincero, non cerca più relazioni contemporaneamente – ama la monogamia – ed è molto generoso, rispettando sempre il suo partner. Quando si innamora, un Aquario è fedele, ma vuole fare le cose con calma per potersi fidare davvero. Non ditegli mai bugie.

Affascinanti, idealisti ed eleganti, abili conversatori e con molti interessi, i nati sotto il segno della Bilancia sono attratti dalla mente delle persone e sono alla ricerca di equilibrio. Non fategli mai un’ingiustizia. Amano coltivare i rapporti e sono alla ricerca di storia d’amore perfette con qualcuno che li comprenda e li apprezzi. Indecisi di natura e molto diplomatici, odiano litigare e preferiscono evitare del tutto o, comunque, trovare un punto di incontro.

L’elemento zodiacale Terra: Toro, Capricorno e Vergine

Toro, Capricorno e Vergine – il cui elemento zodiacale è la Terra – necessitano di tempo per innamorarsi. Il Toro non ama drammi, ma ama il mangiare, le cose semplici e la natura. Non bisogna darlo per scontato ed è molto passionale e romantico, oltre che un po’ geloso. Cerca una persona di cui si possa fidare. Se vuoi conquistare un Toro, sappi che la prima mossa dovrai farla tu! Ama ridere e parlare.

Parlando dei Capricorno, desiderano sentirsi amati e coccolati senza mezze misure. Non riescono a fidarsi di nessuno ed è per questo che cercano qualcuno che li apprezzi e li incoraggi. Fedeli, quando si impegnano non hanno interesse per altre persone. Romantici e passionali, cercano qualcuno che sia stimolante dal punto di vista intellettuale.

Per quanto riguarda l’uomo Vergine, cerca qualcuno che sappia farlo ridere, oltre che lo rispetti e lo ammiri. Odia, inoltre, chi gli fa perdere tempo. Molto sensibile, non riesce a esprimere bene i suoi sentimenti, quindi cerca qualcuno di espansivo e più vivace.

Cancro, Pesci e Scorpione, i segni d’Acqua

I segni d’Acqua sono il Cancro, i Pesci e lo Scorpione e amano tutti le emozioni forti. Generalmente, il Cancro è alla ricerca di un partner che lo capisca e che sia dalla sua parte. Passionale, è un romantico sognatore, geloso e alla ricerca di qualcuno che gli sia fedele.

I Pesci cercano supporto con qualcuno che possa aiutarli nella realizzazione dei loro sogni. In amore sono romantici e carismatici, capaci di fare qualunque cosa per amore. Sono anche buoni ascoltatori.

Infine, lo Scorpione ha bisogno di fidarsi del proprio partner da cui vuole passione ed essere ricambiato con la stessa intensità. Misterioso e virile, vuole accanto a sé qualcuno che non gli menta. Riservato e affidabile, se si desidera conquistarlo, tenete a mente la sua curiosità e il fatto che è molto orgoglioso.