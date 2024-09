Hai dei dubbi sulla sua situazione sentimentale? Scopri come capire se l’uomo che frequenti è single o è già sposato o impegnato con un’altra.

Probabilmente ci siamo passate tutte, almeno una volta. Incontri qualcuno che sembra quasi perfetto: affascinante, divertente, misterioso al punto giusto. Ma c’è qualcosa che non torna. E già dopo il primo appuntamento con quell’uomo una domanda inevitabile, si fa strada nella tua mente: “E se fosse sposato?” Un dubbio sottile, una sensazione che ci sia qualcosa che non ti sta dicendo. Ma certo, mica te lo dirà così, su due piedi. Se sta cercando di tenere il piede in due scarpe sarà tutto un gioco di ambiguità, di mezze verità, di “non te l’ho detto perché non me l’hai chiesto”.

Già, perché un uomo sposato di solito non arriva al primo appuntamento con una maglietta con la scritta “marito felice”. No, sarebbe troppo facile. Anzi, stai pur sicura che chi ha una vita matrimoniale ben consolidata tende a mascherarla. E così, ti ritrovi in una specie di gioco mentale, cercando di decifrare i segnali, come se fossi un’investigatrice improvvisata. Se ti sta capitando, non preoccuparti: sei in ottima compagnia. Gli uomini sposati che hanno relazioni extra coniugali non sono per niente rari.

Come capire se un uomo è sposato, i segnali inconfondibili

Anche l’uomo sposato più abile a fingersi single qualche indizio lo lascia sempre. Basta essere attente. Non parliamo di grandi segnali, ma di quei dettagli che, a uno sguardo distratto, potrebbero sembrare insignificanti. Come il fatto che, chissà come mai, i suoi weekend sono sempre misteriosamente pieni di impegni.

“Devo vedere un amico”, “Sono stato sommerso dal lavoro”, o il classico “Non uso molto il telefono quando sono a casa” sono tutte frasi che, sommate, iniziano a puzzare di matrimonio. E no, non il tuo futuro matrimonio. Ma quello che probabilmente ha già con qualcun’altra.

Il comportamento evasivo: l’arte di nascondere un matrimonio

Ah, l’evasività! L’uomo sposato riesce a nascondere questo “piccolo dettaglio” così abilmente da meritare un Oscar per la migliore interpretazione perché, diciamocelo, è un’arte. Prima di tutto ha una capacità di destreggiarsi a meraviglia tra le scuse. Se la frase “non posso stasera, ho una cosa da fare” è diventata il ritornello della vostra relazione, c’è un buon motivo per sospettare. Strano, no? Quando ti piace davvero qualcuno, di solito cerchi di vederlo il più possibile. E se la maggior parte di queste “cose da fare” capitano di sera o nel weekend, beh, diciamo solo che è più probabile che stia passando del tempo con la moglie piuttosto che lavorando fino a tarda notte.

Poi c’è la gestione strategica del telefono. Hai notato che il suo telefono è sempre silenziato o rigorosamente a schermo rivolto verso il basso quando è con te? Non ti sentire troppo lusingata: non lo fa per darti tutta la sua attenzione. Lo fa per evitare che tu veda il nome di “Amore mio” che lampeggia sul display. La scusa? “Non mi piace essere disturbato quando sono con qualcuno”. E se la sua idea di serata perfetta è una cena veloce e una scappata a casa prima di mezzanotte, beh, puoi scommettere che la sua vera serata “perfetta” la passa in un salotto che condivide con qualcun’altra.

Ma non finisce qui. C’è il classico discorso sui social media. Se ti dice che non usa molto Facebook o Instagram sei di fronte ad un altro indizio palese che l’uomo che stai frequentando è sposato. Di solito questa è una delle scuse preferite da chi ha una vita da nascondere. È un po’ difficile pubblicare foto delle tue vacanze con la famiglia e, contemporaneamente, flirtare con qualcun altro senza essere scoperto. Molto probabilmente usa i social nascondendosi dietro a un nickname. Se poi riesce a evitare di parlare di vacanze, compleanni o festeggiamenti in generale, beh, è probabile che il problema non sia che “non gli piacciono queste cose”. Semplicemente, non vuole che tu sappia che li passa con la moglie e i figli.

I “separati in casa” e quelli in “situazioni complicate”, due grandi classici

Un altro segnale lampante è quando la conversazione vira verso le relazioni passate. Un single spesso parla delle sue relazioni passate senza problemi. Magari racconta di come è finita, delle cose che ha imparato e di come è pronto per andare avanti. Ma se invece ti dice che è “separato in casa” e vive con la sua ex solo per il bene dei figli e che è in una “situazione complicata” stai all’erta. Questa è la versione 2.0 di “sono sposato, ma non te lo dico”. Forse il termine “complicata” significa solo che non sa ancora come liberarsi della moglie.

Un altra variante tra i grandi classici del repertorio dell’uomo sposato: quando lo interroghi delicatamente sulla sua situazione sentimentale attuale e lui ti risponde con qualcosa del tipo: “Sì, ho avuto una relazione un po’ lunga, ma ora sono libero”. Eppure, ogni tanto, scivola e lascia cadere qualche commento del tipo: “Ah, quella volta in vacanza con…”. Poi si blocca. Chissà chi sarà quel “con…”? Forse con la moglie che ancora non ha lasciato? Se ti senti come se fossi Sherlock Holmes ogni volta che cerchi di mettere insieme i pezzi della sua vita, probabilmente non sei lontana dalla verità.

La doppia vita dell’uomo sposato, un copione ben scritto

E se pensi che un uomo sposato possa sempre essere scoperto rapidamente, beh, non sottovalutare la sua abilità nel creare una doppia vita. Questi individui sanno recitare alla perfezione. Possono mantenere due telefoni, inventarsi viaggi di lavoro improvvisati e addirittura presentarti agli amici, quelli giusti, ovviamente, che non sono abbastanza intimi da sapere della moglie. È come una soap opera in cui tu reciti il ruolo della protagonista ignara.

Ma prima o poi qualcosa non torna. Magari ti rendi conto che non ha mai menzionato il desiderio di presentarti alla famiglia, o che evita sempre di fare programmi a lungo termine. Potrebbe sembrare che non sia pronto per una relazione seria, ma più probabilmente è solo impegnato a mantenere la sua famiglia felice mentre si diverte altrove. Quando noti che i suoi piani futuri non sembrano includere te, è il momento di fermarti e fare due conti. Se è sposato, non avrà nessuna fretta di impegnarsi di nuovo. A meno che, ovviamente, il suo obiettivo non sia tenerti come piano B e che tu non appartenga alla categoria delle donne attratte dagli uomini sposati e quindi disposta ad essere relegata al ruolo dell’amante. Ma a chi piace fare la “ruota di scorta”?

Come affrontare la situazione

Arrivata a questo punto ti starai chiedendo come affrontare la situazione. Magari vorresti metterlo alle strette, chiedergli in faccia se è sposato. Ma attenzione: chi è abituato a mentire sa anche come svicolare. Se la tua domanda diretta lo mette in difficoltà, probabilmente ti risponderà con qualcosa del tipo: “Non capisco perché pensi che io sia sposato”. Certo, perché è tutto nella tua testa, giusto? E magari ti farà sentire anche un po’ colpevole per aver dubitato di lui.

Ma la verità è che meriti di sapere con chi hai a che fare. Se i segnali che hai raccolto sono più di qualche sospetto passeggero, è probabile che ci sia sotto qualcosa di più serio. La verità prima o poi verrà a galla, anche se lui è abile nel nasconderla.