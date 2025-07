Come leggere le taglie: il trucco per non sbagliare mai più

Ormai, sta diventando un luogo comune: non sappiamo più che taglia portiamo. Leggere le taglie nel modo giusto, però, non è impossibile!

Se compri i jeans in un negozio, potrebbe andarti bene la S; in un altro, invece, solo la M. Non parliamo poi di maglie, maglioni e felpe: a volte, una XL non è abbastanza, mentre ci sono casi in cui sguazziamo dentro una S. Alcuni capi sono definiti con lettere, altri con sigle, altri ancora solo da numeri.

Quando si tratta di fare shopping online, poi, è ancora peggio. Insomma, come si fa a scegliere? Scopriamo come leggere le taglie e qual è il trucco per non sbagliare mai più.

La tabella delle taglie per donna: tutto quello che c’è da sapere

Spesso, quindi, capita che un vestito acquistato online non vada bene perché la taglia non era giusta. Imparare a leggere le taglie potrebbe, quindi, essere la soluzione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle taglie per donna.

Prendi le misure: il primo passo è quello di prendere le misure con il classico metro da sarta. Vanno misurati la circonferenza del seno, il girovita, i fianchi e l’interno della gamba. Confronta le misure con la tabella di riferimento: negozi e siti mostrano la tabella delle taglie quindi, da lì, puoi facilmente dedurre la tua taglia.

Ma come prendere le misure? La zona del seno va misurata orizzontalmente, all’altezza dei capezzoli. Per quanto riguarda la vita, si tratta del punto più stretto mentre dei fianchi il punto più largo. C’è, poi, l’interno coscia che va misurato arrivando fino alla punta del tallone. Generalmente, ecco cosa sapere delle taglie.

Taglia XXS: corrisponde alla taglia 36-38. Taglia XS: corrisponde alla taglia 40-42. Taglia S: corrisponde alla taglia 42-44. Taglia M: corrisponde alla taglia 46-48. Taglia L: corrisponde alla taglia 50-52. Taglia XL: corrisponde alla taglia 54-56. Taglia XXL: corrisponde alla taglia 58-60. Taglia 40: corrisponde a 80-83 centimetri al seno, 63-65 centimetri al girovita e 88-91 al girofianchi. Taglia 42: corrisponde a 84-89 centimetri al seno, 66-69 centimetri al girovita e 92-95 al girofianchi. Taglia 44: corrisponde a 90-94 centimetri al seno, 70-73 centimetri al girovita e 96-98 al girofianchi. Taglia 46: corrisponde a 95-98 centimetri al seno, 74-77 centimetri al girovita e 99-102 al girofianchi. Taglia 48: corrisponde a 98-102 centimetri al seno, 78-81 centimetri al girovita e 103-106 al girofianchi. Taglia 50: corrisponde a 103-106 centimetri al seno, 82-86 centimetri al girovita e 107-110 al girofianchi. Taglia 52: corrisponde a 107-110 centimetri al seno, 87-91 centimetri al girovita e 111-115 al girofianchi. Taglia 54: corrisponde a 111-114 centimetri al seno, 92-96 centimetri al girovita e 116-120 al girofianchi.

Sapere quanti centimetri misurano i nostri fianchi, la nostra vita e il nostro seno è, quindi, fondamentale per comprare capi che si adattino ed esaltino al meglio le nostre forme. Grazie a queste informazioni, potrai leggere bene le taglie e dire addio ai vestiti troppo larghi o troppo stretti! Scopri anche come indovinare la taglia giusta dei pantaloni o dei jeans senza provarli e gli abiti da cerimonia perfetti per nascondere la pancia.