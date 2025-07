Gli abiti da cerimonia per nascondere la pancia non devono, per forza, essere semplici e privi di forme. Ci sono tante opzioni chic da valutare.

Per far sì che la pancetta venga un po’ nascosta dalla forma dell’abito è, innanzitutto, necessario stabilire quali sono i punti forti del fisico da mettere in risalto per distogliere l’attenzione dell’osservatore dal dettaglio che si vuole far passare inosservato.

La scelta migliore è, senza dubbio, quella di puntare sul décolleté, anche se assolutamente senza esagerare (si tratta pur sempre di un abito per un’occasione elegante!) e di scegliere accuratamente colore predominante, fantasia e modello dell’abito. Scopriamo insieme quali sono gli abiti da cerimonia perfetti per nascondere la pancia senza rinunciare allo stile.

Trucchi e outfit per nascondere pancia e fianchi: come nascondere la pancia sotto un tubino e i vestiti da cerimonia

Partecipare a una cerimonia – che sia un matrimonio, una comunione, una laurea o altro – è, chiaramente, un’occasione speciale. Pensare a quale abito indossare può essere motivo di ansia, soprattutto se hai la necessità di nascondere fianchi e pancia senza, però, dover sacrificare femminilità ed eleganza. Non è necessario nascondere il proprio corpo sotto capi larghi, perché alcuni riescono a slanciare la figura nel modo giusto. Sei in cerca di trucchi e outfit per nascondere pancia e fianchi? Ecco come nascondere la pancia sotto un tubino e i vestiti da cerimonia.

Tubino con incroci e drappeggi: sono da evitare tubini aderenti e lisci, mentre sono da considerare migliori quelli con arricciature sull’addome, drappeggi laterali o tagli a portafoglio. Si tratta di soluzioni che creano volume in punti strategici nascondendo, al punto giusto, le rotondità. Tessuti strutturati: evita, inoltre, sia tessuti rigidi che troppo leggeri. È meglio optare per materiali come mikado elasticizzato, crepe e jersey pesante che, ad esempio, riescono ad adattarsi alle curve senza mettere in evidenza zone critiche. Abito con taglio impero o gonna svasata: lo stile impero è perfetto per nascondere la pancia e i chiletti di troppo, che si trovano concentrati nella parte inferiore del corpo. Questo modello risulta, infatti, molto strutturato e “ingioiellato” nella parte superiore, per mettere il più possibile in risalto il décolleté. Si tratta di un modello perfetto per le donne non troppo alte, che potranno nascondere molti centimetri di tacchi sotto la lunghissima gonna ma, soprattutto, potranno guadagnare un po’ di “altezza visiva”, grazie al fatto che questo modello slancia moltissimo la figura. Modello peplo: questo modello è morbidissimo e molto poco strutturato. Non definisce e non sottolinea minimamente le forme del corpo, limitandosi ad avvolgerlo in un insieme fluttuante, morbido e, soprattutto, conturbante di strati di tessuto sovrapposti. Assolutamente da evitare sono stampe di grandi o piccole dimensioni, che renderanno apparentemente confuso e visivamente pesante l’intero outfit. Non potendo puntare molto sulle decorazioni o sulle stampe dell’abito, bisognerà porre la massima attenzione nella scelta degli accessori come sandali e pochette gioiello. Décolleté incorniciato: questo modello attira l’attenzione sulla parte centrale del décolleté, grazie a una profonda scollatura e alle bretelle annodate dietro alla nuca che, letteralmente, incorniciano il seno. Anche se non si tratta di un vero e proprio stile impero, questo genere di abiti ha sempre una cintura o un bustino semirigido alto diversi centimetri appena sotto il seno. Da lì in poi, la gonna scende lunga, morbida e sinuosa nascondendo pancetta e chili di troppo. In alcuni casi, la fascia sotto al seno risulta molto decorata con motivi stampati, ricami o applicazione. L’unica raccomandazione è di scegliere un abito privo di decorazioni sulla fascia addominale, in maniera da non attirare lo sguardo proprio sulla zona che si intenderebbe nascondere. Un altro trucco intelligente è scegliere una collana molto luminosa, in grado di attirare ulteriormente l’attenzione sulla scollatura e “guidare” lo sguardo dell’osservatore più in alto del punto vita. Giacche e coprispalle: un blazer e una stola possono essere una soluzione per definire la figura. Scegli le lunghezze che superano i fianchi.

Ovviamente, non dimenticare l’importanza di colori scuri come il nero, il blu notte, il bordeaux o il verde scuro, che tendono a snellire la figura. Grazie a questi consigli, comfort ed eleganza andranno a braccetto perfettamente, così da sentirti bene con ciò che indossi. Scopri anche gli abiti da cerimonia per le invitate e gli abiti in satin.