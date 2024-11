Le tendenze colore capelli dell’autunno inverno offrono infinite possibilità: trova l’ispirazione per un nuovo look e scegli la tonalità perfetta per valorizzare il tuo viso.

L’autunno e l’inverno sono stagioni che invitano a riscoprire le tonalità calde e intense, riflesso dei colori naturali che dominano i paesaggi in questo periodo dell’anno. Quando la temperatura scende, il colore dei capelli tende a scurirsi o a tingersi di sfumature vibranti, ideali per un look più avvolgente e sofisticato. Anche quest’anno i saloni propongono un ventaglio di tendenze per il colore capelli che spaziano dai toni caldi e ramati a quelli più scuri e intensi, passando per il sempre amato biondo che però si reinventa in varianti nuove e accattivanti.

Il primo passo per dare un nuovo twist al nostro hair look è trovare il taglio e lo styling perfetti per la stagione invernale, ma non basta. Bisogna anche trovare la nuance di colore che lo valorizzi davvero: ecco allora una panoramica dei colori di capelli tra le ultime tendenze di stagione, dai biondi luminosi ai castani vellutati, fino ai rossi e ai neri.

Colore capelli, le tendenze autunno inverno: i biondi

Il biondo fragola (o Strawberry Blonde) è un delicato mix tra tonalità dorate e rosate, ideale per chi cerca un look dolce e brillante. Questa nuance è perfetta per le carnagioni chiare e fredde, ma modulando l’intensità del rosa può essere adattata anche a pelli più calde. È una scelta versatile e chic, che rappresenta un cambiamento sofisticato e mai banale, perfetto per chi vuole un tocco di freschezza.

Il Vanilla Blonde invece è il colore consigliato a chi preferisce tonalità fredde e sofisticate per quest’autunno: è a metà tra un biondo sabbia e un perla, con sfumature diafane che donano morbidezza e raffinatezza. Il risultato è un biondo delicato, perfetto per gli incarnati chiari, che regala alla chioma un aspetto leggero e naturale grazie a un mix di sfumature accurate e personalizzate. Altro colore di capelli di tendenza per questa stagione è il Marble Blonde, una tonalità calda e preziosa proposta dai saloni Art Hair Studios by Wella nella collezione Eclypse.

Questo biondo chiaro e brillante, con sfumature marmoree, si abbina perfettamente a un taglio medio come l’italian bob allungato sul davanti, esaltandone le forme e regalando un look lussuoso e raffinato. È ideale per chi ama un biondo ricco ma non eccessivo, in perfetto equilibrio tra eleganza e naturalezza.

Balayage e toni sfumati

Il Balayage Ombré non è un semplice biondo: l’iconica tonalità, vero must di molte dive del cinema, si reinventa con una tecnica che mira a creare giochi di luce naturali e multidimensionali con schiariture morbide su lunghezze e punte, che creano un effetto di volume e luminosità senza pari. Questa tecnica incornicia il viso e rende la chioma dinamica e naturale, per un risultato che accompagna ogni movimento con eleganza.

Tra le tendenze colore capelli autunno inverno 2024 2025 ritroviamo anche il “bronde”, una combinazione di biondo e castano (“brown” più “blonde”) che comprende tutte le sfumature del caramello. Una scelta perfetta per chi vuole dare luminosità alla chioma senza compromettere la profondità del colore naturale. Questa tonalità versatile è pensata per chi ama i look naturali ma sofisticati, e si adatta perfettamente alla stagione autunnale, con le sue sfumature che ricordano le foglie dorate e i toni della terra. Il bronde è facile da mantenere e si presta a molte variazioni di tonalità, quindi è perfetto sia per chi parte da un biondo chiaro sia per chi ha un castano chiaro o medio.

Colore capelli, le tendenze autunno inverno: i rossi

Intrigante e profondo, il Rosso Burgundy è una scelta sofisticata che richiama le sfumature dei vini autunnali. Con una base scura e riflessi violacei, come il colore creato dall’hairstylist Alba Esteban per L’Oréal per l’attrice Valentina Zenere, il burgundy è perfetto per chi ha una carnagione medio-scura o olivastra perché crea un contrasto ricco e d’impatto. Ideale per chi vuole un rosso più scuro, quasi vicino al melanzana, questa nuance dona una sofisticata intensità a chiome lunghe e mosse.

Altro colore tra le tendenze di stagione per i capelli rossi è l’Auburn Red scuro, una tonalità calda e profonda che si posiziona tra il rosso rame e il castano scuro dando vita ad un look naturale ma intenso. Questa tonalità, che richiama i colori del foliage autunnale, è perfetta per chi desidera un tocco di calore senza esagerare con il rosso. Versatile e raffinata, questa nuance si adatta bene sia alle carnagioni chiare che a quelle scure, per un look che esprime carattere e romanticismo.

Anche le sfumature di rosso calde e ramate del Pumpkin Hair ricordano le tonalità delle foglie autunnali e sono un must per l’autunno 2024-2025. I saloni Framesi hanno creato un vibrante rosso che fonde pigmenti di oro intendo e oro ramato in un mix che illumina il viso e dona profondità ai capelli. Questo look è perfetto per chi ama il rosso ma desidera una tonalità morbida e calda, ideale per incarnati chiari e medi.

Le tendenze colore per i capelli castani e neri

L’autunno 2024-2025 è dominato da tonalità calde e avvolgenti come il castano miele e il cherry, ispirate ai colori della natura. Mitù by Wella ha creato Desert Extravaganza, una palette che celebra la bellezza della terra, dalle tonalità ricche e calde dei marroni alle sabbie delicate. Questo look è ideale per chi desidera un castano intenso ma naturale, capace di riscaldare l’incarnato.

L’autunno porta anche tonalità scure dal sottotono freddo, perfette per chi ha un incarnato diafano e vuole un contrasto deciso. Framesi presenta un elegante nero-blu nella collezione Italian Style Energy, esaltando la profondità del colore con sfumature fredde che donano uno stile sofisticato e metropolitano. Le tonalità violacee come il mirtillo sono protagoniste delle tendenze per chi preferisce un look deciso e carismatico. Framesi ha proposto il Nero Blueberry, una questa variante sui toni del blu e del viola che richiama i frutti autunnali e dona un’aura misteriosa e affascinante, perfetta per chi desidera un effetto audace ma raffinato.

Chi invece ama il classico nero intenso, può puntare sul colore proposto dai saloni James Hair Fashion Club. Un castano scuro, intenso e profondo, contaminato da diverse tonalità come il nero e il blu che ricordano i colori della notte.

Ideale su un bob geometrico a base retta con frangia leggera, come l’iconico taglio sfoggiato da Uma Thurman alias Mia Wallace in “Pulp Fiction”.