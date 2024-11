Ci sono tagli di capelli più adatti a chi ha un collo corto. Il giusto hairstyle può slanciare la figura, migliorandola.

Il taglio di capelli, si sa, può trasformare il nostro aspetto, migliorandolo o peggiorandolo quando è sbagliato. Per chi ha un collo corto, ad esempio, è importante scegliere il giusto stile, in modo tale da esaltare le caratteristiche del viso creando un equilibrio.

Ci sono, ovviamente, look più o meno adatti. Non si tratta, quindi, di una semplice questione di stile, ma di un modo per esprimere la personalità, valorizzando le caratteristiche del viso. Scopriamo insieme il taglio di capelli adatto a chi ha il collo corto e alcune idee per le acconciature più belle.

Taglio di capelli donna per viso tondo e collo corto

Tra i migliori tagli di capelli per collo corto, ce ne sono alcuni per avere un collo snello e slanciato che sia in grado di bilanciare la figura in positivo, donandole armonia e fornendo al contempo un effetto aggraziato. Per questo motivo, chi ha il collo troppo corto spesso si trova a vivere questa condizione con disagio, cercando in tutti i modi – e scegliendo spesso quelli sbagliati – di camuffare la cosa. La verità, però, è che un collo corto non andrebbe mai nascosto perché, facendolo, si corre il rischio di ottenere l’effetto contrario.

Se fino ad oggi avete sempre agito di sciarpe, foulard e capelli lunghi da portare, adesso potrete smettere semplicemente agendo sui capelli. Se sono lunghi, potete scalarli in modo da alleggerirli e da mostrare il collo. Se, invece, amate portarli legati, dovreste evitare trecce e code basse e puntare tutto su chignon e code di cavallo. Ovviamente, nel fare ciò dovrete anche tenere in considerazione la forma del viso. Se questo necessita di qualche trucco per camuffare zigomi troppo pronunciati o guance paffute, potrete optare per lasciare libere delle ciocche sul davanti al fine di incorniciarlo. Il tutto lascerà scoperto il collo, slanciandolo per come merita.

Capelli al collo scalati per esaltare la bellezza naturale

È anche possibile ricorrere a dei capelli scalati per esaltare la bellezza naturale, che allunghino e snelliscano l’area del collo. Se avete voglia di cambiare look, potete puntare anche sul taglio corto: anche questo, infatti, mostra il collo allungandolo e slanciandolo. Se avete spalle troppo larghe, potreste preferire un caschetto o un bob scalato medio da portare più corto dietro, se avete la necessità di incorniciare il volto.

Quello che è importante capire è che, per slanciare il collo, dovrete dire addio a tutto ciò che lo copre. Il senso sta, infatti, nell’esaltarlo e migliorarlo e non nel nasconderlo perché, di base, non avete nulla di cui vergognarvi. Con il taglio di capelli giusto, potrete mettervi in risalto al meglio. Un trucco al quale potrete, ovviamente, aggiungere anche la scelta di accessori come orecchini non troppo grandi, ma sottili e magari lunghi in modo da dare un effetto ottico “allungante”. Tutti modi per godere di un aspetto invidiabile! Non dimenticate di imparare anche come vestirvi se avete il collo corto.