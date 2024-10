Collant neri? Non solo: quest’autunno inverno i colori la fanno da padrone. Scopri i 10 modelli più trendy da abbinare ai tuoi outfit.

Quest’anno il collant non è solo un accessorio funzionale, ma un elemento chiave per completare e dare carattere a qualsiasi outfit. Con l’arrivo dell’autunno le temperature si sono fatte più fresche. Gli orli di abiti e gonne si sono accorciati, e le gambe diventano protagoniste della scena.

I trend per l’autunno inverno 2024-25 vedono collant dai colori vivaci, stampe audaci e texture originali dominare il panorama della moda. Dal borgogna ai grigi sfumati, fino ai verdi e ai toni animalier, le passerelle ci invitano a osare e giocare con gli abbinamenti.

Calzedonia e Kendall Jenner riscrivono il classico collant

Tra i modelli più iconici di quest’autunno troviamo quelli scelti dalla top model e digital ambassador Kendall Jenner per Calzedonia, che reinterpretano in chiave moderna alcuni grandi classici del marchio italiano. I collant sheer e a pois, amati da influencer e celebrità, si confermano i must-have della stagione per completare qualsiasi outfit, da quelli più semplici a quelli più sofisticati. Fotografata da Yulia Gorbachenko in uno studio minimalista, Kendall sfoggia collant decorati con stampe discrete e tonalità bordeaux eleganti, completati da décolleté a punta per un effetto di pura eleganza.

La stylist Dani Michelle, che cura il look di Kendall, ha dichiarato: “Le calze sono il mio accessorio preferito per l’autunno. Mi sembra sempre che elevino qualsiasi outfit e valorizzino la gamba. Sono stati un must nelle ultime due stagioni e non scompariranno tanto presto!”. Dani Michelle consiglia di abbinarli con minigonne e dolcevita: “C’è qualcosa nell’equilibrio tra coperto/scoperto che trasmette un senso di classe e sicurezza.” E a proposito delle tendenze 2024-25, la stilista ha aggiunto: “ Per questo autunno, abbiamo visto emergere in particolare una tendenza: i collant colorati. Che siano rossi, bianchi o in tonalità scure tipiche della stagione, è un modo davvero d’impatto per dare carattere a un outfit.”

10 tra i collant più in voga da mettere nel guardaroba di stagione

Il collant colorato dunque è l’accessorio must-have per l’autunno inverno 2024-25. Per una stagione all’insegna del colore, dell’eleganza e della creatività, lasciati ispirare dai collant più trendy del momento e scegli il modello che meglio esprime la tua personalità: noi ne abbiamo selezionati 10.

I colori di tendenza, dal bordeaux all’azzurro

1) Il bordeaux è il colore dell’autunno, e i collant coprenti borgogna in misto modal e cashmere di Calzedonia sfoggiati da Kendall Jenner rappresentano una scelta stilosa, raffinata e versatile. Perfetti per aggiungere un tocco di colore ai look più semplici, si abbinano idealmente a un blazer nero portato come abito, per un outfit che unisce calore e stile.

2) Anche il verde è uno di colori che sono più di tendenza in questa stagione. I collant della collezione Green di Sarah Borghi da 40 denari, in un verde intenso e realizzati con la fibra biodegradabile Amni Soul Eco, sono una scelta sostenibile e di alta qualità.

La struttura con filato stretch ROICA™ offre una vestibilità ultrapiatta e aderente, effetto “second skin,” ideale per un look elegante e naturale. Con punte rinforzate e una fascia ergonomica seamless, uniscono comfort e stile.

3) Il grigio, in tutte le sue tonalità, è un altro dei colori protagonisti dell’autunno. I collant in cotone a costine di Miu Miu in grigio ardesia donano comfort e calore, senza rinunciare allo stile.

Provali con una gonna a pieghe o un abito morbido per un look sofisticato ma rilassato, perfetto per il giorno.

4) Un arcobaleno di colori sulle gambe. Oroblù propone collant da 50 denari in microfibra, disponibili in una gamma di colori vivaci tra i quali l’azzurro cielo, il rosso acceso e il giallo senape.

Grazie alla tecnologia slide-touch, abiti e gonne scivolano perfettamente sul collant, valorizzando la figura. Il tessuto in microfibra con tecnologia 3D offre elasticità sia in altezza che in larghezza, assicurando un fit perfetto e una distribuzione omogenea del colore, che avvolge la gamba con una finitura impeccabile.

Le stampe e le fantasie

5) Per chi ama le trame particolari, i collant Goldenpoint con fantasia a zig zag tono su tono sono la scelta ideale. Dotati di un cinturino anatomico e cuciture comode, questi collant chevron regalano un tocco inaspettato ai look più sobri e sono perfetti per dare movimento a un outfit monocromatico.

6) L’animalier continua a essere una tendenza forte anche quest’inverno, e i collant con stampa leopardata di Wolford sono perfetti per aggiungere carattere a qualsiasi look.

Abbinali a un mini abito in lana o a una gonna midi per un outfit che non passa inosservato e che unisce all’eleganza un tocco wild e grintoso.

7) Il tie-dye entra anche nel mondo dei collant con questo modello da 90 denari di Zara, in un melanzana intenso e accattivante.

Dotati di cuciture piatte e vita confortevole, sono l’opzione ideale per chi cerca una calza coprente e allo stesso tempo trendy. Perfetti da abbinare a look casual o a un abito nero per un contrasto audace.

8) Il collant in microfibra di Philippe Matignon con motivo scozzese a contrasto e corpino senza cuciture per un comfort totale è un classico rivisitato.

Questo modello elegante e versatile è perfetto per un look autunnale classico, magari abbinata a una minigonna in lana e un maglione oversize.

Collant in pizzo, il ritorno di un evergreen

9) I collant ricamati in pizzo sono tornati di moda, e quest’anno il bianco è una scelta chic e raffinata. Quelli di Emilio Cavallini in micro tulle 30 denari con disegni floreali moderni completano perfettamente sia un abito elegante sia un caldo completo in maglia tono su tono, per un look sofisticato e femminile.

Sempre Emilio Cavallini propone anche una versione nera coprente 80 denari con un inserto in pizzo che aggiunge un tocco di romanticismo e glamour a ogni outfit. Perfetti per le serate speciali, questi collant sono ideali da abbinare a un mini dress nero, per un effetto raffinato e sensuale.