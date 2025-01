Colore della speranza e della natura, il verde è il protagonista della palette autunnale e invernale. Ci sono tanti modi per abbinarlo.

Simbolo di speranza, il verde è un colore che richiama la bellezza della natura e che è anche particolarmente versatile quando si parla di moda. Ne esistono, infatti, diverse sfumature: si va dal bosco al bottiglia, passando per l’oliva e non solo. Il verde può essere abbinato in modo da creare look originali e sofisticati. Come fare, però, ad abbinare questo colore correttamente senza, magari, sovraccaricare l’outfit?

Ci sono, ovviamente, consigli per farlo sposare al meglio con altri colori. Scopriamo insieme come abbinare il verde nella moda, le sfumature e i segreti per indossarlo con stile e in modo elegante.

Come abbinare il verde bosco e il verde bottiglia: i colori da abbinare al verde scuro

Il verde bosco e il verde bottiglia sono due colori diversi, ma ugualmente chic e meravigliosi. Si tratta di due nuance di verde scuro che trasmettono, per l’appunto, eleganza e che sono facili da abbinare. Il verde bosco è una tonalità profonda e scura, che richiama – come suggerisce il nome – il colore tipico degli alberi della foresta. Il verde bottiglia, invece, è un verde scuro, ma è maggiormente simile a quel verde degli oggetti in vetro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LaitCollection (@laitcollection)



Si tratta di colori che si sposano, perfettamente, con tonalità neutre come il bianco, il grigio chiaro o il beige. Con questi colori, infatti, a restare protagonista è comunque il verde. Da considerare sono anche il marrone, il rosa cipria, il senape, il dorato e il tortora, che riescono a donare un tocco unico. Grigio scuro e nero sono, poi, la scelta più classica e con una bellezza senza tempo. Il verde – soprattutto quando indossato – regala vibrazioni fantastiche al look!

Come abbinare il verde smeraldo e il verde oliva

Il verde sembra stare bene veramente con tutto. Il verde smeraldo può essere abbinato a colori come il rosa, il rosso, il viola, l’arancione e il giallo. Verde e giallo sono perfetti per un outfit lavorativo con cui farsi notare senza esagerare: accostateli ad un colore poco appariscente e il gioco è fatto. Per quanto riguarda il verde oliva, invece, è un’altra tonalità che, se abbinata alla perfezione, può diventare la base di quasi tutti gli outfit futuri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kiara Santana (@kksantana)



Importantissimo e quasi basilare, è l’accostamento con il color sabbia. Ci sono, poi, il bianco, il panna, il grigio, il rosa pallido e il nude. Da prendere in considerazione – sempre e comunque – ovviamente, il denim che risulta sempre perfetto. Ricordate che questo colore è estremamente neutro, riposante e calmante agli occhi altrui.

Come abbinare il verde militare e il verde petrolio

Infine, ci sono il verde militare e il verde petrolio. Si tratta di due nuance diverse ma, grazie a loro, è possibile creare delle combinazioni sofisticate e stilose. Nello specifico, il primo ha un tono terroso, mentre il secondo è più profondo. Parlando di abbinamenti, potreste optare per una giacca verde petrolio con dei pantaloni verde militare, così come una borsa verde petrolio e un outfit in verde militare. È possibile, infatti, optare per un total look green, prestando attenzione alle tonalità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amy Nicole Marietta (@amy_marietta)



Pensiamo, poi, ad abbinare accessori – come le borse o le scarpe – in colori come nero o beige. Si può, inoltre, scegliere materiali diversi, per rendere più interessante il look. Il consiglio, insomma, è quello di fare attenzione ai dettagli, cercando di creare un equilibrio cromatico raffinato. Scoprite anche come abbinare altri colori e come abbinare il beige.