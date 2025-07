Clamoroso Rai, restano fuori due superstar: web in rivolta

La programmazione della televisione pubblica regala conferme ma anche clamorose novità. Due celebri volti tv ‘costretti’ a rimanere a casa.

La conferenza stampa del 27 giugno 2025 ha rivelato i piani della Rai per la stagione televisiva 2025-2026. Non grandi novità ma quelle poche si potrebbero definire di assoluto rilievo. Scelte ‘dolorose’ che segnano anche un cambio di registro della linea editoriale della tv di Stato.

Un cambio di strategia che pare abbia la ferma intenzione di ottimizzare le risorse e a razionalizzare i costi. La diretta conseguenza di tale linea è che anche i programmi con un ascolto ‘sufficiente’ potranno essere chiusi e le risorse investite sui format che assicurano audience ed introiti pubblicitari ‘sicuri’.

Il pugno di ferro della nuova Rai pare voglia puntare a rendere i forti sempre più forti e a tagliare le gambe, ed i programmi, a chi rimane indietro. Occorrerà pertanto tener ben conto di tali parametri di giudizio quando si vedrà, di punto in bianco, rimescolata la programmazione.

Se le fin troppo prevedibili conferme non hanno bisogno di alcun commento, sono le assenze all’interno dei palinsesti Rai a fare rumore. Se da un lato si punta il dito sul mancato ritorno sulle reti nazionali di Barbara D’Urso, dall’altro non si può non notare il vuoto presente in due prestigiose caselle.

Che fine hanno fatto Paola Perego e Simona Ventura?

La notizia è ufficiale, Citofonare Rai 2, il programma della domenica mattina condotto da Simona Ventura e Paola Perego, non sarà incluso nei palinsesti della Rai per la stagione 2025-2026. Una chiusura che arriva dopo quattro anni di programmazione su Rai 2.

Il perché di tale rumorosa cancellazione è la sostanziale rimodulazione della fascia oraria interessata. Dalla metà di novembre fino a metà marzo in quella fascia oraria, e su Rai 2, saranno trasmesse le gare dei Mondiali di sci di cui la Rai detiene i diritti.

Nei suoi quattro anni di vita Citofonare Rai 2 non ha mai avuto un seguito di pubblico record. È sempre riuscito a toccare il 3% di share e comunque a crearsi uno zoccolo duro di fedeli telespettatori. Ora la domanda che sorge spontanea è la seguente: quale futuro televisivo per Paola Perego e Simona Ventura?

Per Paola Perego non vi sono, al momento, progetti televisivi alternativi, anche se non è escluso che la conduttrice di Monza possa rientrare in Rai con un nuovo format o partecipando ad un programma più ‘sicuro’ in termini di programmazione.

Simona Ventura, invece, potrebbe riaccasarsi a Mediaset dopo aver ricoperto il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi. L’azienda di Cologno Monzese potrebbe davvero rappresentare l’immediato futuro in tv per la conduttrice emiliana.

Il Web ha commentato da par suo la vicenda che ha toccato le due note conduttrici. C’è chi è sentitamente dispiaciuto per la cancellazione di Citofonare Rai 2 anche se la maggior parte di coloro che hanno espresso un personale giudizio via social non sembra stracciarsi le vesti per la decisione presa dai vertici della Rai.