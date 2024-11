Chi è Shaila Gatta: età, lavoro, Amici, Striscia la Notizia, fidanzato, Grande Fratello, Lorenzo Spolverato. Tutto su di lei

Chi è Shaila Gatta: dalla scuola di Amici al Grande fratello fino alla vita privata e al rapporto con Lorenzo Spolverato.

Shaila Gatta ha conquistato il cuore del pubblico italiano grazie al suo talento e alla sua determinazione. La sua carriera è costellata di successi e svolte inaspettate che l’hanno portata a diventare una delle figure più riconoscibili nel panorama dello spettacolo italiano. Bellissima, forte e determinata, ha lavorato duramente per raggiungere i suoi obiettivi professionali, ma chi è davvero Shaila Gatta? Andiamo a scoprire tutto su di lei.

Shaila Gatta: la carriera e l’amore con Lorenzo Spolverato

Nata ad Aversa ma cresciuta a Napoli nella zona di Secondigliano, Shaila mostra fin da piccola una grande passione per la danza. Questo amore la porta a studiare presso la Scuola Harmony e successivamente a trasferirsi a Roma per inseguire il sogno dello spettacolo. La sua prima apparizione televisiva avviene come concorrente della quattordicesima edizione di “Amici di Maria De Filippi“, dove nonostante un’uscita precoce dimostra carattere e talento.

Il 2017 segna una svolta nella carriera di Shaila quando viene scelta come velina mora di “Striscia la Notizia”, formando con Mikaela Neaze Silva una delle coppie più amate dal pubblico. Dopo 903 presenze lasciano il programma nel giugno 2021 diventando le veline più longeve della storia del tg satirico. Il loro successo prosegue con la conduzione di “Paperissima Sprint Estate” dal 2019.

Oltre alla televisione, Shaila si cimenta anche nel ruolo di coreografa per lo show comico “Zelig” nel 2022. Un’esperienza che testimonia le sue molteplici competenze artistiche oltre alla danza.

Nel settembre del 2024 Shaila entra nella casa del Grande Fratello come concorrente, aggiungendo un nuovo capitolo alla sua già ricca carriera televisiva.

La vita sentimentale di Shaila ha sempre suscitato interesse nei suoi fan. Dopo una relazione complicata durante gli anni ad “Amici“, trova l’amore con Jonathan Gerlo ma i due annunciano la fine del loro rapporto nel 2019. Successivamente si lega al calciatore Leonardo Blanchard ma anche questa storia giunge al termine nel 2022. Dopo brevi relazioni ritrova l’amore con Salvatore Monaco fino all’inizio della sua avventura al Grande Fratello dove si avvicina prima a Javier Martinez per poi dichiararsi innamorata del modello Lorenzo Spolverato con cui il legame è davvero forte.

Shaila Gatta continua a essere uno dei volti più amati della televisione italiana grazie alla sua versatilità artistica e umana. La sua partecipazione al Grande Fratello non fa che aumentare l’interesse intorno alla sua figura pubblica e privata, rendendola protagonista indiscutibile dello spettacolo italiano contemporaneo.