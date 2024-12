Un centrotavola di Natale con candela è un’idea originale e creativa, che può sposarsi con vari elementi dando libero sfogo alla fantasia.

La casa può essere trasformata in un luogo incantato, soprattutto a Natale. Pensiamo alle luci, ai colori e al calore che possono trasmettere l’albero di Natale e le varie decorazioni natalizie. Quando si parla di addobbi, non è da dimenticare la tavola delle feste, che riesce a diventare cuore pulsante degli incontri con famiglia e amici.

Ogni dettaglio può fare la differenza, per creare un’atmosfera speciale. Qualche esempio? Scopriamo come creare un centrotavola di Natale con candela e quali sono le idee particolari ed eleganti per un’atmosfera magica a tavola.

Come creare un centrotavola di Natale con candela, fiori, foglie, pigne e bacche



Tra le decorazioni più apprezzate e suggestive, c’è il centrotavola con candela che riesce a unire tradizione, eleganza e magia. Le candele aggiungono un tocco di calore e accoglienza, che rende il tutto ancora più speciale. Tra le idee particolari ed eleganti per centrotavola natalizi, c’è quella che vede la combinazione delle candele con elementi naturali come i fiori e le bacche.



Si tratta di una composizione, che può essere realizzata in molti modi. Ad esempio, aggiungendo a delle candele elementi come rametti di pino, fiori e bacche rosse. La candela potrebbe essere messa all’interno di un piatto largo, circondata da rametti di pino e pigne naturali aggiungendo, magari, della neve artificiale. L’importante è, per l’appunto, scegliere colori che richiamino il Natale come il rosso, il verde, il bianco, l’oro e l’argento. Soprattutto le candele stesse possono essere di questi colori, così da rispettare la tradizione.



Le pigne, poi, sono degli elementi decorativi che rendono tutto più magico, quando si parla di Natale. Possono essere anche dipinte o spruzzate con del glitter. Richiamano la bellezza dell’inverno e della natura in questo periodo dell’anno e possono essere disposte – circa sette – attorno alla candela. Certamente, con elementi naturali e colori come il bianco o l’argento, il centrotavola con candela risulta raffinato ed elegante.

Centrotavola natalizio con candele, bastoncini di cannella, palline natalizie e vasi di vetro



Non si può parlare di centrotavola natalizio con candele senza pensare ai deliziosi bastoncini di cannella, alle palline natalizie coloratissime e ai vasi di vetro.



I bastoncini di cannella sono anche profumati, mentre i vasi in vetro possono essere usati riempiendoli di sale per un effetto neve, delle pigne e le candele, appunto. Al posto dei vasi di vetro, è possibile usare anche dei bicchieri.



Infine, che dire di un centrotavola unico con candela galleggiante? Riempite un vaso con acqua, bacche, rametti e pigne, terminando il lavoro con una candela galleggiante. Che ne dite di queste decorazioni eleganti e originali per la vostra tavola natalizia? Scoprite anche come addobbare la tavola di Natale e le idee per il cenone della Vigilia di Natale.