Per il cenone della Vigilia di Natale, è possibile ricorrere a diverse ricette sfiziose da preparare facilmente per tutti i vostri ospiti.

Il cenone della Vigilia di Natale è uno dei momenti più attesi e amati dell’anno, perché rappresenta un’occasione magica di condivisone con famiglia e amici. Ci si riunisce davanti a una tavola ricca di piatti tradizionali, originali e, comunque, prelibati. Esistono piatti gustosi e creativi che possono conquistare il palato dei vostri ospiti, dando un tocco di eleganza.

Cosa preparare, quindi, per il cenone della Vigilia di Natale? Scopriamo tante idee e ricette sfiziose per una festa indimenticabile.

Antipasti per la cena della Vigilia di Natale: cestini di pancarré con robiola e salmone affumicato

I cestini di pancarré con robiola e salmone affumicato rappresentano una ricetta facile e veloce, perfetta come antipasto per la cena della Vigilia di Natale. Si prepara davvero in pochissimi minuti ed è possibile farlo anche la sera prima: basta, infatti, tenerli in frigo.



Per quattro cestini, basta ricorrere a 4 fette di pancarré, 60 grammi di salmone affumicato, 70 grammi di robiola, parmigiano, burro, pepe e procedere seguendo la ricetta. Ovviamente, il tutto va infornato fino a doratura.

Primi piatti per la Vigilia di Natale: spaghetti alle vongole cremosi come al ristorante

Gli spaghetti alle vongole cremosi come al ristorante sono tra i primi piatti per la Vigilia di Natale più buoni in assoluto. Fanno parte della tradizione culinaria italiana e si preparano con ingredienti freschi, che racchiudono l’essenza del mare. Piatto facile e veloce da preparare, richiede appena un quarto d’ora di preparazione più mezz’ora circa di cottura.

Per quattro persone, bastano 1 kg di vongole, 280 grammi di spaghetti, 200 grammi di aglio, 1 mazzetto di prezzemolo, latte e olio extravergine di oliva. Il procedimento vi permetterà di ottenere una crema omogenea né troppo liquida né troppo densa.

Cena della Vigilia di Natale e pesce per stupire: la ricetta del filetto di spigola al forno con le patate

Quando si parla di cena della Vigilia di Natale, il pesce è uno dei protagonisti. La ricetta del filetto di spigola al forno con le patate è semplice da seguire. Ovviamente – se fresco – dovrete pulire il pesce attentamente. La ricetta richiede appena mezz’ora, quindi nemmeno tanto.

Gli ingredienti sono tutti semplici tra 4 filetti di spigola, 140 grammi di burro, 5 patate, 6 fette di pancarré, aglio, prezzemolo, timo, sale e pepe.

Menù facile e veloce della cena della Vigilia di Natale: struffoli napoletani come dolci

Gli struffoli napoletani sono uno dei dolci più buoni da poter portare a tavola, soprattutto durante le feste natalizie. Possono anche essere preparati con anticipo e per otto persone circa.



Gli ingredienti sono 300 grammi di farina 00, 50 grammi di burro, 30 grammi di zucchero, 1 cucchiaio di vino bianco, 2 uova, limone, lievito, olio di semi di girasole, 20 grammi di miele, 60 grammi di canditi e confetti colorati. In poco tempo, avrete i vostri struffoli napoletani da servire per tutti i vostri ospiti nel menù facile e veloce della cena della Vigilia di Natale!