Cecilia Rodriguez resta in forma così: qual è la sua routine giornaliera

La bella Cecilia Rodriguez vanta un fisico davvero perfetto. Scopriamo qual è la sua routine giornaliera per restare in forma.

Classe 1990, segno zodiacale dei Pesci, sguardo intenso e fisico scolpito… Lei è Cecilia Rodriguez, la sorella minore di Belen che, di recente, è convolata a nozze con il bel Ignazio Moser, figlio dell’indimenticabile campione. Cecilia oggi ha 34 anni ma ha il fisico di una ragazzina.

Tutta genetica? Assolutamente no. Certo la genetica aiuta e questo è innegabile ma lo stile di vita è altrettanto importante e può migliorare qualunque fisico. Cecilia ha da poco coronato il sogno di sposare l’amore della sua vita che aveva conosciuto nel 2017 dentro la casa del Grande Fratello Vip.

All’epoca la ragazza era già fidanzata con l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte ma, dopo aver conosciuto Ignazio Moser, ha capito che la sua strada era un’altra. Di recente la sorella minore di Belen ha pubblicato su Instagram un video in cui mostra qual è la sua routine giornaliera di allenamento che le permette di essere sempre così in forma.

Cecilia Rodriguez: allenati come lei e vedrai che risultati

Un bel fisico non è sempre solo frutto di una genetica fortunata. Soprattutto quando non si hanno più 20 o 25 anni. Cecilia Rodriguez si dedica al suo corpo e alla sua forma fisica con una routine quotidiana di allenamento che è davvero semplice e alla portata di tutte.

Cecilia Rodriguez – esattamente come la sorella Belen, del resto – ha un fisico davvero perfetto: snello, tonico e scolpito. Un addome piatto e una muscolatura definita ma non eccessiva. Come faranno? La regola è la stessa per tutte, vip o non: alimentazione sana ed equilibrata e allenamento. No alle diete drastiche!

Cecilia ama allenarsi all’aperto finché il clima lo consente. Il suo è un allenamento a corpo libero, semplice e alla portata di tutte. Non c’è bisogno né di attrezzi né di altro ma solo un pizzico di buona volontà e di circa 30 minuti. Vediamo come si allena la bella signora Moser.

Per cominciare Cecilia non tralascia mai lo stretching: qualche esercizio di allungamento per evitare eventuali strappi muscolari. Dedicate almeno 5 minuti allo stretching.

Poi si prosegue con degli squat: un esercizio formidabile per tonificare i glutei e le cosce.

Si va aventi sempre con degli squat ma questa volta saltati.

Cecilia va avanti con degli affondi in avanti in camminata: anche questo esercizio è utilissimo per glutei e gambe.

Si prosegue con degli slanci laterali.

Infine Cecilia conclude il suo allenamento con una corsetta.

Si consiglia di fare eseguire ogni esercizio per 8-12 ripetizioni e di ripetere l’intero circuito 3 volte. Questo allenamento si concentra prevalentemente sui glutei e sulle gambe. Se si desidera allenare anche la parte alta del corpo si può eseguire qualche flessione: anche in questo caso 8-12 ripetizioni per tre round. Per ottenere buoni risultati sarebbe opportuno ripetere l’allenamento 3-4 volte alla settimana.