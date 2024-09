Carolyn Smith, la notizia più bella prima del ritorno a Ballando con le stelle

La giudice di Ballando con le stelle Carolyn Smith ha dato una notizia bella prima del grande ritorno in tv.

Il 28 settembre ripartirà una nuova edizione di Ballando con le stelle e ormai il cast di ballerini vip è stato annunciato, tranne due ultimi nomi che verranno resi noti soltanto più in là. Quanto alla giuria, è stata confermata la stessa dello scorso anno, vale a dire quella composta da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith.

Proprio quest’ultima ha di recente dato una bellissima notizia ai suoi follower prima del ritorno in tv nella giuria del famoso programma di Milly Carlucci. Ecco cosa ha confessato.

Cosa ha annunciato Carolyn Smith prima del ritorno a Ballando con le stelle

Pochi giorni fa Carolyn Smith ha condiviso su Instagram un video in cui raccontava apertamente di una donna che le aveva commentato di ritirarsi e di non stare sempre a parlare della sua situazione oncologica. La giudice di Ballando con le stelle, allora, aveva detto che continuerà a parlare proprio per dare voce a chi, trovandosi nella sua stessa situazione, è più debole.

Ovviamente Carolyn ha ricevuto tanti apprezzamenti e commenti solidali sotto a questo video, perché è molto seguita su Instagram. Sempre qui, qualche giorno fa, ha voluto dare un’altra notizia, questa volta molto bella. Tramite una stories ha fatto sapere che sta per partire Ballando on the road, spin off di Ballando con le stelle, in cui i giudici e i ballerini del programma vanno alla ricerca di talenti in varie città d’Italia.

Dunque nella stories la Smith scrive: “Quale sarà il look a Ballando on the road? Con il mio team abbiamo pensato a capi rock e grintosi.” Insomma Carolyn ha voluto dare una piccola anticipazione su quelli che saranno i suoi look a Ballando on the road, dicendo che saranno rock e grintosi, proprio come è lei.

Inoltre scrive: “Quindi non potevo non indossare Stefano Ghilardi” (e ha taggato il profilo Instagram di Stefano Ghilardi). Evidentemente tra i capi di questo stilista ci sono proprio quelli che fanno al caso di Carolyn, rock e grintosi come le ha suggerito il suo team. Chissà se la giudice, che ama cambiare sempre outfit, manterrà questo stile anche nelle nuove puntate di Ballando con le stelle o opterà per qualcosa di più romantico ed elegante.