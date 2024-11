Cappotto rosso: come abbinarlo in inverno per un look stiloso

Il cappotto rosso è un capo di abbigliamento perfetto per l’inverno. Può essere indossato sia per un look casual che chic.

Il cappotto rosso è, senza alcun dubbio, uno dei capi di abbigliamento più amati e apprezzati dalle donne. Must-have nel guardaroba femminile, è un capo stiloso e versatile che può essere indossato soprattutto nel periodo natalizio e invernale.

Elegante e raffinato, un bel cappotto rosso può trasformare qualunque tipo di outfit, oltre a essere capace di donare un tocco di colore vivace. Scopriamo alcune idee per indossare con classe un cappotto rosso e su come abbinarlo in inverno per un look stiloso, che lo valorizzi al meglio.

Outfit con cappotto rosso e colori neutri



Uno dei modi migliori per abbinare il cappotto rosso è quello di utilizzarlo con outfit dai colori neutri. Pensiamo a colori semplici, ma raffinati come il grigio perla, il nero, il beige, il crema e il bianco. Si tratta, infatti, di un modo per creare un look equilibrato e chic. Con il nero, soprattutto, è davvero una scelta azzeccata. Come? Pensiamo a un paio di jeans skinny o pantaloni palazzo neri, un dolcevita o un maglioncino semplice e degli stivali neri. Senza alcun dubbio, il cappotto rosso sarà, comunque, il vero protagonista del look.



In alternativa, è possibile abbinare il cappotto rosso a un pullover in tono chiaro, dei pantaloni e degli stivali beige. Si tratta, comunque, di tinte classiche che si armonizzano al meglio tra loro. Anche un paio di décolleté o sneakers andrebbero benissimo.

Con che cosa abbinare un cappotto rosso: nuance audaci e decise



Nulla vieta, ad ogni modo, di giocare con delle nuance più audaci e decise come il verde bosco o il blu navy. Questi colori, infatti, possono creare dei contrasti davvero armoniosi. Pensate, ad esempio, a un outfit con un paio di pantaloni o una gonna blu notte, con maglioncino dello stesso colore, oppure un outfit total green. Starebbero bene anche degli accessori dorati.



Qualunque siano gli abbinamenti, non si tratta di un look banale. Il consiglio è, comunque, quello di non esagerare con i colori troppo accesi, ma di mantenere un certo equilibrio cercando sempre di bilanciare il rosso con delle tonalità più neutre. Il rosso può, infatti, esaltare la bellezza e risultare perfetto in ogni occasione: sia per un look casual da vita quotidiana che per un look chic da serata speciale. Infine, per la stagione autunnale-invernale, date un’occhiata ai cappotti H&M e ai cappotti Max Mara.