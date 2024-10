Per profumare casa e rendere l’ambiente rilassante, è possibile preparare una candela con fiori secchi fai-da-te.

Le candele hanno il potere di creare un’atmosfera di intimità e un angolo di relax. Soprattutto nella stagione autunnale e nella stagione invernale, sono particolarmente apprezzate. Queste non sono soltanto belle a vedersi conferendo un tocco personale all’ambiente, ma sono anche profumate.

Con un po’ di creatività, è poi possibile aggiungere dei fiori secchi che possano riflettere ricordi e gusti personali. Scopriamo insieme come fare delle candele con dei fiori secchi.

Come fare le candele decorate con i fiori secchi fai-da-te

Per creare delle candele decorate con i fiori secchi fai-da-te, basta dare libero sfogo alla propria fantasia. Si tratta di un’attività gratificante e creativa, che permette di portare bellezza nelle stanze di casa o di realizzare dei regali unici e originali. Per realizzarle, è necessario procurarsi l’occorrente seguendo, attentamente, il procedimento.



Occorrente:

Cera di candela q.b.

Forbici

1 vasetto di vetro

Spighe di lavanda essiccata q.b.

25 centimetri di nastro decorativo o spago

Spezie q.b.

Olio essenziale di fiori q.b.

Procedimento:

I fiori di lavanda si essiccano facilmente in casa, quindi tagliate i rametti di lavanda sul fondo in quanto andranno inseriti in un barattolo ed è necessario che non fuoriescano. Dopo aver fatto questo per poter godere del profumo rilassante e delicato della lavanda, sfogliate la candela e fatela a pezzetti. Fate bollire dell’acqua e, sulla casseruola, poggiate un piatto in metallo per farla sciogliere a bagnomaria. Fate intiepidire la cera e inserite, nel frattempo, i rametti di lavanda all’interno di un barattolo. Con un cucchiaio, versate la cera per far aderire i fiori alle pareti del barattolo, aiutandovi con le dita. Arrotolate, quindi, la corda dello stoppino attorno a un bastoncino, immergendo la basetta in metallo all’interno della cera che andrà, poi, fissata al centro del barattolo. Sciogliete il resto della cera, aggiungendo cinque gocce di olio essenziale. Una volta fatto ciò, mescolate con un cucchiaio inserendo la cera sciolta nel barattolo (sempre dopo averla fatta intiepidire). Continuate a ricoprire con i fiori e lasciate raffreddare. Tagliate lo stoppino, legate con un nastro o uno spago fissando un rametto di lavanda nel fiocco.

Per delle candele con i fiori secchi, potreste ricorrere anche a margherite, violette e ciclamini. I fiori possono essere essiccati in un luogo asciutto, mettendoli a testa in giù e, preferibilmente, in un luogo senza luce per circa due settimane. In alternativa, è possibile acquistare dei fiori secchi già pronti. Si potrebbe anche inserire direttamente la cera di una candela tagliata a pezzettini in un pentolino, cuocendola a fiamma bassa per farla sciogliere aiutandovi con un mestolo in legno.