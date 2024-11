Calendario dell’Avvento Sephora: i calendari beauty per il Natale

Diversi sono i Calendari dell’Avvento Sephora da regalare in vista del Natale. Al loro interno, è possibile trovare make-up e molto altro.

Il periodo natalizio si avvicina sempre di più ed è tempo, quindi, di iniziare a pensare a uno dei regali certamente più amati: il Calendario dell’Avvento. A questo proposito, Sephora ne propone diversi e questo perché vanta un’enorme gamma di prodotti di bellezza. I Calendari dell’Avvento sono creati per sorprendere, in questo caso gli appassionati di make-up e skincare.

Ogni giorno, è possibile svelare una sorpresa facendo una sorta di conto alla rovescia verso il Natale, che accresce il fascino dell’attesa. Scopriamo di più sul Calendario dell’Avvento Sephora e quali sono i calendari beauty per il Natale, così da rendere questa festività ancora più speciale.

Calendario dell’Avvento Sephora: Moving Lights

I Calendari dell’Avvento sono un must-have delle feste, soprattutto quelli dedicati al mondo della bellezza, del make-up e della skincare. All’interno delle varie box, è possibile trovare regalini originali. Il Calendario dell’Avvento Moving Lights, ad esempio, è particolarmente colorato – nelle tonalità del rosa e dell’azzurro – e, al suo interno, contiene ben ventiquattro sorprese make-up e beauty tra cui ombretti e tinte labbra.

Al suo interno, è possibile trovare anche mascara, docciacrema, maschera viso, fermagli, crema occhi illuminante, salviette struccanti, smalti, maschera labbra, matita per occhi, pinzette, limette e molto altro ancora.

The Gorgeous Grocer, Calendario dell’Avvento per Natale

The Gorgeous Grocer è un altro Calendario dell’Avvento per Natale da poter scegliere. Coloratissimo e “super-natalizioso” nel suo rosso, questo cofanetto contiene diversi prodotti in formato viaggio e campioni da provare. Sono inclusi ventiquattro must-have per chi ama il mondo beauty, così da garantire guance colorate, sopracciglia perfette e labbra morbide.

Tra le sorprese sono inclusi prodotti come primer viso lisciante, mascara volumizzante nero, gel per le sopracciglia e tinta labbra e guance. Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta!

Cofanetto corpo e bagno Sephora, il Calendario dell’Avvento verde

Infine, c’è il bellissimo cofanetto corpo e bagno Sephora completamente in verde natalizio. Al suo interno sono presenti molti prodotti da apprezzare come l’acqua micellare, la maschera per capelli, il guanto esfoliante, la crema corpo, gel docciaschiuma, spray corpo e capelli, candele e molto altro.

Si tratta di prodotti adatti, per l’appunto, al corpo e al bagno. Sono presenti anche saponi mani, shampoo, balsami, scrub corpo, maschera corpo e salviette detergenti da viaggio. Lasciatevi avvolgere dal calore dello spirito natalizio!